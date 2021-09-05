"На очах у дітей": таліби по-звірячому вбили вагітну жінку

Бена Негара була на восьмому місяці вагітності / ВВС

Бойовики "Талібану" в Афганістані прямо на очах у дітей застрелили жінку-поліцейського. Вона була на восьмому місяці вагітності.

Як повідомляє ВВС, вважається, що вбивство скоїли таліби. Однак вони запевняють, що не причетні до цього і запевнили, що самі розслідують інцидент.

Жінку звали Бена Негара. Її вбили у власному будинку на очах у чоловіка і дітей. Трагедія трапилася в центрі афганської провінції Гор - місті Фірозко.

Представник "Талібану" Забіулла Моджахед стверджує, що вони повідомлені про інцидент, але підкреслив, що таліби не вбивали жінку.

Відомо, що Негара працювала в місцевій в'язниці.

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Родичі розповіли, що до її будинку в суботу, 4 вересня, прибули троє озброєних людей і обшукали житло. Потім вони зв'язали членів сім'ї і вбили жінку. При цьому, вони розмовляли арабською.

Нагадаємо, раніше в Афганістані таліби по-звірячому вбили матір чотирьох дітей - бойовики вимагали, щоб жінка готувала їм їжу. Але вона не змогла виконати їх наказ через відсутність грошей.

Також раніше 26 серпня біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в столиці Афганістану стався потужний вибух. Більш того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. Трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.