На кордоні Киргизстану з Таджикистаном нові бої, є поранені

Бої поновилися між Таджикистаном і Киргизстаном / mvd.gov.kg

Співробітник киргизької міліції поранений під час нової перестрілки на кордоні з Таджикистаном.

Як повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу УВС Баткенської області Киргизстану, в Лейлекском районі Баткенської області, в населеному пункті Арка-1 біля киргизько-таджицького кордону знову ведеться перестрілка.

"Стрілянина ведеться періодично. Серед поранених є співробітник міліції", - заявив представник прес-служби.

У свою чергу, за інформацією таджицької служби Радіо Свобода - Радіо Озоді, в ході збройного конфлікту від вогнепальних поранень загинули не менше восьми громадян Таджикистану, серед яких троє військовослужбовців Прикордонних військ ДКНБ Таджикистану і п'ятеро цивільних. За даними Радіо, їх поховали в п'ятницю.

Разом з тим ІА Азія-Плюс з посиланням на свої джерела повідомляє, що жертвами конфлікту стали 10 громадян Таджикистану, більше 90 поранені.

Конфлікт Таджикистану і Киргизстану: