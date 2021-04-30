На кордоні Киргизстану з Таджикистаном нові бої, є поранені

У Баткенській області Киргизстану біля кордону знову ведеться перестрілка.
Співробітник киргизької міліції поранений під час нової перестрілки на кордоні з Таджикистаном.
Як повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу УВС Баткенської області Киргизстану, в Лейлекском районі Баткенської області, в населеному пункті Арка-1 біля киргизько-таджицького кордону знову ведеться перестрілка.
"Стрілянина ведеться періодично. Серед поранених є співробітник міліції", - заявив представник прес-служби.
У свою чергу, за інформацією таджицької служби Радіо Свобода - Радіо Озоді, в ході збройного конфлікту від вогнепальних поранень загинули не менше восьми громадян Таджикистану, серед яких троє військовослужбовців Прикордонних військ ДКНБ Таджикистану і п'ятеро цивільних. За даними Радіо, їх поховали в п'ятницю.
Разом з тим ІА Азія-Плюс з посиланням на свої джерела повідомляє, що жертвами конфлікту стали 10 громадян Таджикистану, більше 90 поранені.
Конфлікт Таджикистану і Киргизстану:
- Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану раніше загострилася, між військовими двох країн відбулися перестрілки. Увечері сторони досягли домовленостей про припинення вогню.
- За останніми даними МОЗ Киргизстану, кількість постраждалих з киргизької сторони досягла 134 осіб, 13 загинули.
- Сторони домовилися припинити бойові дії на прикордонних ділянках Согдійської і Баткенської областей, відвести війська і військову техніку з прикордонних ділянок в місця їх постійної дислокації, а також продовжити переговорний процес щодо стабілізації обстановки на прикордонних ділянках.