На похорон принца Філіпа увірвалася гола жінка / Reuters

У Віндзорському замку, в якому проходили похорони британського принца Філіпа, відразу після хвилини мовчання з натовпу вибігла оголена немолода жінка. Як пише британський таблоїд Daily Mail, вона намагалася прорватися через поліцейський бар'єр. Однак порушницю тут же затримали копи.

Під час своєї "пробіжки" жінка кричала: "Врятуйте планету! Збережіть дерева!".

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