На похорон принца Філіпа увірвалася гола жінка

Церемонія похорону принца Філіпа, чоловіка британської королеви Єлизавети II, виявилася затьмарена витівкою оголеної британки, яку довелося затримувати копам.
У Віндзорському замку, в якому проходили похорони британського принца Філіпа, відразу після хвилини мовчання з натовпу вибігла оголена немолода жінка. Як пише британський таблоїд Daily Mail, вона намагалася прорватися через поліцейський бар'єр. Однак порушницю тут же затримали копи.
Під час своєї "пробіжки" жінка кричала: "Врятуйте планету! Збережіть дерева!".
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Смерть принца Філіпа - про що раніше повідомлялося:
- В останні роки принц Філіп мав проблеми зі здоров'ям. Три роки тому, в квітні 2018 року, він був доставлений в медустанову імені короля Едуарда VII в Лондоні – для проведення операції на стегні.
- У січні 2019 року принц Філіп, будучи за кермом позашляховика, потрапив у ДТП поблизу Сандрінгемського палацу на сході Англії. З перевернутого транспортного засобу чоловік королеви вибрався самостійно, йому допомогли очевидці аварії.
- 9 квітня у віці 99 років принц Філіп помер. Про це раніше з'явилося повідомлення на сторінці королівської сім'ї в Twitter.
- Пізніше стало відомо, що принц Філіп проінструктував принца Чарльза. Зокрема, принц просив сина доглядати за королевою Єлизаветою II і піклуватися про неї.
Автор: Дмитро Відоменко