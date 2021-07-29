На популярному курорті в Туреччині великі лісові пожежі: полум'я поблизу готелів

В Туреччині великі лісові пожежі / Instagram

У Туреччині почалися нові лісові пожежі. Цього разу вогонь охопив популярне курортне місто Мармаріс (провінція Мугла). Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

За даними місцевих жителів, лісова пожежа почалася о 13: 15 за місцевим часом і через вітер за лічені хвилини поширився на кілька кілометрів. Вогонь підібрався на відстань ста метрів до житлових кварталів. Дорога, що зв'язує Мармарис і курортне селище Ічмелер перекрита. Для гасіння пожежі використовуються п'ять вертольотів, тридцять пожежних машин і літак рятувальників. У районах, близьких до пожежі, поліція перекрила рух транспорту.

Також є інформація про те, що вогонь підібрався близько до готелів в районах Сітелер, Армуталан і Тюрбан.

Напередодні серйозна пожежа наздогнала інший турецький туристичний регіон Анталія. Всього були евакуйовані чотири житлові квартали, постраждали будинки і підприємства. Для ліквідації вогню залучили 20 одиниць авіації, 17 бульдозерів, 103 обприскувача та 427 рятувальників.

Мармарис вже постраждав від пожеж цього року. У червні загорівся один з лісових пагорбів поблизу курорту, полум'я перекинулося на місто. Під час гасіння пожежі загинув рятувальник.

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