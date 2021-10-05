На посошок: Саакашвілі затримали під час застілля

Вже перебуваючи в наручниках Михайло Саакашвілі взяв зі столу склянку з напоєм і випив його вміст.
Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі силовики затримали в момент, коли він перебував за столом.
У Мережі з'явилося відео, як на Саакашвілі надягають наручники, в цей момент перед ним стоять на столі відкриті пляшки, а також в келихи розлиті напої.
Крім того, перед самим затриманням, вже перебуваючи в наручниках, Саакашвілі взяв зі столу склянку з напоєм і випив її вміст.
Що відбувається у в'язниці, де перебуває Саакашвілі
Народний депутат від Слуги народу Єлизавета Ясько приїхала до в'язниці в місті Руставі для зустрічі з Саакашвілі.
Зазначимо, що з журналістами Ясько вирішила принципово не спілкуватися.
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Затримання Саакашвілі в Грузії
Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.
"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.
Пізніше стало відомо про його затримання.
Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомога Саакашвілі.