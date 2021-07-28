На Шрі-Ланці випадково знайшли у дворі найбільше в світі скупчення сапфірів

Гігантський сапфір / bbc.com

На Шрі-Ланці був виявлений фрагмент породи з найбільшим у світі скупченням зірчастих сапфірів. Його випадково знайшли робітники на задньому дворі одного будинку. Попередня вартість сапфіра – до 100 мільйонів доларів.

Унікальну знахідку вже підтвердили в Національному управлінні Шрі-Ланки з питань дорогоцінних каменів і коштовностей, пише ВВС. Зазначається, що сапфір знайшли ще у 2020 – більше як рік пішло на те, аби очистити камінь від бруду і оцінити його вартість.

Скупчення зірчастих сапфірів вагою в 510 кілограмів або 2,5 млн каратів отримало назву "Serendipity Sapphire". У сучасній англійській мові "serendipity" перекладається як" інтуїція", або щось, що сталося завдяки щасливому випадку. Влада Шрі-Ланки сподівається, що камінь приверне міжнародних покупців і принесе країні значний прибуток.

Варто зауважити що Шрі-Ланка є одним з провідних експортерів дорогоцінних каменів у світі. Приміром, у першій половині 2020 року галузь принесла країні майже 150 млн доларів, що становить 1,5% усього експорту. Але по галузі вдарила пандемія коронавірусу.

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