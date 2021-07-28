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На Шрі-Ланці випадково знайшли у дворі найбільше в світі скупчення сапфірів

28 липня 2021, 13:13

На міжнародному ринку дорогоцінна знахідка оцінюється в 100 мільйонів доларів.

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Гігантський сапфір / bbc.com

На Шрі-Ланці був виявлений фрагмент породи з найбільшим у світі скупченням зірчастих сапфірів. Його випадково знайшли робітники на задньому дворі одного будинку. Попередня вартість сапфіра – до 100 мільйонів доларів.

Унікальну знахідку вже підтвердили в Національному управлінні Шрі-Ланки з питань дорогоцінних каменів і коштовностей, пише ВВС. Зазначається, що сапфір знайшли ще у 2020 – більше як рік пішло на те, аби очистити камінь від бруду і оцінити його вартість.

Скупчення зірчастих сапфірів вагою в 510 кілограмів або 2,5 млн каратів отримало назву "Serendipity Sapphire". У сучасній англійській мові "serendipity" перекладається як" інтуїція", або щось, що сталося завдяки щасливому випадку. Влада Шрі-Ланки сподівається, що камінь приверне міжнародних покупців і принесе країні значний прибуток.

Варто зауважити що Шрі-Ланка є одним з провідних експортерів дорогоцінних каменів у світі. Приміром, у першій половині 2020 року галузь принесла країні майже 150 млн доларів, що становить 1,5% усього експорту. Але по галузі вдарила пандемія коронавірусу.

Раніше Главред писав, що поки весь світ знемагає від спеки, у ПАР вперше за півстоліття випав сніг. За словами місцевих синоптиків, таких холодів вони не пам'ятають за весь період метеоспостережень.

Також ми розповідали, що на вершині Говерли знайшли пляшку із записками 50-річної давності. Пізніше мешканка Латвії розповіла, що це саме вони з однокласниками залишили ці записки.

Шрі-Ланка
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