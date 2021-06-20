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На США обрушився потужний шторм: багато жертв, дитину розчавило деревом

20 червня 2021, 20:31

Десять людей, включаючи дев'ять дітей, загинули в Алабамі в результаті зіткнення двох автомобілів.

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На США обрушився потужний шторм / twitter.com/ilkeHaberAjansi

На американський штат Алабама обрушився тропічний шторм. У результаті негоди загинули щонайменше 12 осіб, повідомляє у неділю, 20 червня, видання USA Today.

Шторм "Клодетт" вже декілька днів завдає ударів і затопив частини Південного Сходу США, рухаючись до Атлантичного узбережжя.

Десять осіб, включаючи дев'ятеро дітей, загинули в Алабамі в результаті зіткнення двох автомобілів. Окрім того, 24-річний батько і його 3-річний син загинули в своєму будинку, коли на нього впало дерево.

Триваючі дощі призвели до масштабних повеней, евакуації людей і утруднення руху автотранспорту.

Раніше Главред повідомляв про те, що Ураган Доріан пройшов через Багамські острови і рухається в бік американського штату Флорида, узбережжя якого досягне найближчим часом.

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На Багамах під час шторму потонув 8-річний хлопчисько, його сестра вважається зниклою безвісти. Матеріальний збиток також зашкалює. Тому жителів Флориди, прибережних районів Джорджії і Південної Кароліни вирішено евакуювати. Швидкість вітру оцінюють в 256 км/год.на материкову частину США вже обрушилися сильні дощі.

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