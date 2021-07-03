На восьмому році агресії РФ Путін вирішив "зміцнити братські зв'язки" з українцями

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін затвердив Стратегію національної безпеки Російської Федерації.

У документі, підписаному в суботу, 3 липня і опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, містяться плани кремлівського керівництва щодо українців.

При цьому в указі Путіна зазначено, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізовано за допомогою, в тому числі, зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами".

Звернемо увагу на те, що в стратегії не вказані конкретні кроки, які Москва збирається робити для цього.

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Додамо, що в указі Путіна прописано завдання зміцнення позицій російської мови як "мови міжнародного спілкування" і надання підтримки громадянам РФ, які проживають в інших країнах, у збереженні їх "загальноросійської культурної ідентичності".

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання президента РФ Володимира Путіна, які він зробив напередодні на "прямій лінії".

Глава держави прокоментував висловлювання лідера РФ про нього самого, а також про українсько-російські відносини.

Зокрема, президент оцінив висловлювання господаря Кремля про те, що Україною нібито керують із зовні, а також про перспективи членства в НАТО.