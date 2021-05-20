На зустрічі з Лавровим Блінкен порушив питання України: про що йшлося

Блінкен і Лавров провели переговори в Рейк'явіку/ Фото Reuters

У столиці Ісландії Рейк'явіку в ніч на четвер, 20 травня, відбулася зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена і глави Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Переговори глав дипломатичних відомств тривали майже дві години.

Блінкен заявив, що США "прагнуть до передбачуваних, стабільних відносин з Росією", повідомляє CNN.

"Ми думаємо, що це добре для нашого народу, добре для народу Росії, а також добре для всього світу", - зазначив він.

При цьому держсекретар заявив, що між Білим домом і Кремлем є розбіжності. За його словами, Вашингтон не залишить без відповіді агресивні дії Москви проти США та американських союзників.

"Коли справа доходить до розбіжностей, про які президент Байден говорив з президентом Путіним, якщо Росія діятиме агресивно проти нас, наших партнерів, наших союзників, ми відповімо (...) не з метою ескалації, не для пошуку конфлікту, а для захисту наших інтересів", - сказав Блінкен.

У свою чергу, глава МЗС РФ подякував за пропозицію провести переговори в Рейк'явіку і підкреслив їхню важливість для двосторонніх відносин і для того, "щоби розібратися, що з ними далі робити".

"Ми серйозно розходимося в оцінці міжнародної ситуації, ми серйозно розходимося в підходах до тих завдань, які необхідно вирішувати для її нормалізації. Але наша позиція дуже проста: ми готові обговорювати всі без винятку питання", - заявив Лавров.

Після закінчення переговорів з російським колегою Ентоні Блінкен написав допис у Twitter.

"Зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Лавровим з метою перевірити пропозицію про стабільніші та передбачуваніші відносини з Москвою. Я також підтвердив нашу рішучість у відповідь на дії Росії проти України, РВЄ / РС (радіостанції Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, яка визнана в РФ ЗМІ-іноагентом) та Олексія Навального", - написав держсекретар.

Присутній на переговорах керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс також прокоментував в Twitter зустріч глав зовнішньополітичних відомств США та Росії:

"Держсекретар Блінкен зустрівся з Міністром закордонних справ Росії Лавровим і говорив про нашу прихильність потенційному співробітництву в Арктиці, а також в інших сферах попри те, що ми продовжимо залучати Москву до відповіді за дії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам", - написав він.

Зазначимо, Лавров і Блінкен приїхали в Рейк'явік для участі в міністерському засіданні Арктичної ради, офіційні заходи по лінії якої пройдуть 20 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що темою обговорення Блінкена і Лаврова стане зокрема і можлива зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

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