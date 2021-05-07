УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

На вихідних на Землю впаде китайська ракета: чи є загроза для українців

7 травня 2021, 16:49

Велика частина транспортного засобу повинна згоріти в атмосфері, але висока ймовірність, що уламки впадуть на поверхню Землі.

Чанчжен-5
Уламки ракети Чанчжен-5 можуть дістатися поверхні Землі / REUTERS

На вихідних на поверхню Землі впадуть уламки китайської ракети Long March-5b - в результаті неконтрольованого повернення в атмосферу планети.

Як повідомляє BBC, основний сегмент корабля Long March-5b був використаний для запуску першого модуля нової космічної станції Китаю минулого місяця. При вазі 18 тонн це один з найбільших предметів за останні десятиліття, "який можна було б не направляти в атмосферу", зазначає видання.

читайте такожSpaceX здійснила рекордний запуск у космос ракети Falcon 9У Пентагоні заявили, що спостерігають за траєкторією об'єкта, але в даний час не планують його збивати.

"Ми сподіваємося, що він приземлиться там, де нікому не заподіє шкоди. Сподіваюся, в океані або де-небудь в цьому роді", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Як повідомляє видання, значна частина транспортного засобу повинна згоріти, коли він зануриться в атмосферу, хоча завжди існує ймовірність того, що метали з високими температурами плавлення та інші стійкі матеріали можуть дімстатися поверхні.

Рік тому аналогічна ступінь ядра повернулася на Землю, і частина ракети була виявлена на землі в Кот-д'івуарі.

У той же час, шанси на те, що шматок космічного сміття впаде на людей дуже малі, не в останню чергу тому, що більша частина поверхні Землі покрита океаном, а також тому, що та частина, яка є сушею, включає величезні безлюдні території.

Також зона потенційного падіння обмежується траєкторією ракетного ступеня. Вона рухається під нахилом до екватора близько 41,5 градуса. Це означає, що вже можна виключити, що будь-яке сміття може впасти північніше, ніж 41,5 градус північної широти і південніше, ніж 41,5 градус південної широти.

Зона падіння ракети / BBC

Зазначимо, Україна в цю зону не входить.

Що за ракета

Long March-5b ("Чанчжен-5") - Китайська важка ракета космічного призначення сімейства "Великий похід", розроблена в дослідницькому інституті ракетної техніки, пише Вікіпедія. Проект CZ-5 нового покоління для нещодавно побудованих космодромів Китаю з сучасними екологічними обмеженнями. Важлива риса проекту - модульність. CZ-5 має кілька проектних варіантів з різним числом і типом модулів.

CZ-5 одна з найпотужніших діючих ракет: перевершує європейську Ariane-5, російську "Протон-М", лише трохи поступається американській Delta IV Heavy. З 2018 року найпотужнішою літаючою ракетою стала Falcon Heavy, здатна вивести до 63,8 т на НОО.

ракета новини Китаю
Зараз ви переглядаєте новину «На вихідних на Землю впаде китайська ракета: чи є загроза для українців». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
П'ять речей, які кардіологи роблять кожен день для захисту серцяП'ять речей, які кардіологи роблять кожен день для захисту серця Що не можна робити в свято Георгія: прикмети, традиції, привітанняЩо не можна робити в свято Георгія: прикмети, традиції, привітання Навіщо Блінкен приїжджав до України: чотири головні висновкиНавіщо Блінкен приїжджав до України: чотири головні висновки Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 7 травня: особливості дня, і коли збудеться сонГороскоп всіх знаків Зодіаку на 7 травня: особливості дня, і коли збудеться сон Що Зеленський привіз із ПольщіЩо Зеленський привіз із Польщі

Останні новини

08:24
Гороскоп на 8 травня 2021 року для всіх: коли найнебезпечніший час
08:08
Вітренко розповів, за яких умов ціна на блакитне паливо впаде Відео
07:50
Красна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатство Відео
07:30
Вашингтон готовий підставити плече Києву у сфері безпеки - Держдеп Відео
07:15
Дочка Тіни Канделакі засвітила груди у відвертій фотосесії
Реклама
06:54
У Росії через Україну може вибухнути катастрофа Погляд
06:33
Зруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФ Відео
06:02
Ніч аль-Кадр 2021: традиції і що робити
05:33
Волонтер розповів, що робити з жителями ОРДЛО з паспортами РФ
05:05
Учені знайшли спосіб виявляти важку форму COVID-19 в перший день госпіталізації Відео
04:30
Візит Блінкена в Україну: експерт пояснив сигнал Вашингтона Путіну Відео
03:50
Дипломат розповів, чому Росії загрожує втрата СП-2 через Україну Відео
03:11
Експерт розкрив плани Росії з пошуку води для Криму в Азовському морі Відео
02:18
Українська чемпіонка світу з дзюдо похвалилася ідеальним тілом на інтимному фото
00:55
8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети Відео
00:19
Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених Відео
07 травня, п'ятниця
23:57
Кравчук послав до "чортової матері" деяких українських політиків Відео
23:14
Адмірал НАТО зізнався, як Путін може напасти на Україну Відео
22:46
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
22:30
Пожежа на паркінгу в столичному ТРЦ: перші подібності рятувальників Відео
Реклама
22:19
Степанов попередив про небезпеку: Україну атакує індійський штам COVID-19 Відео
21:53
У Харкові "слуга народу" побив бізнесмена Відео
21:36
Кому світить COVID-сертифікат: у МОЗ назвали головну умову Відео
21:03
Що за свято Красна гірка 2021: дата, традиції і прикмети Відео
20:55
Розробники Back 4 Blood розповіли про систему карт у грі Відео
20:52
Лукашенко висловився про "живу" вакцину в Білорусі Відео
20:43
Лукашенко відзначився дивним привітанням Україні з Днем перемоги Відео
20:17
Microsoft відмовилася від випуску "полегшеної" системи Windows 10X Відео
20:09
Помер батько української співачки Слави Камінської
20:01
Росія вчинила зухвалу провокацію в повітряному просторі Естонії Відео
20:00
Байден анонсував зустріч з Путіним і згадав Україну Відео
19:40
У WhatsApp не відключатимуть акаунти тих, хто не погодиться на нові правила
19:39
Зеленський нарвався на позов позбавленого громадянства топконтрабандиста Відео
19:18
ВООЗ схвалила важливе рішення щодо китайської вакцини Sinopharm
18:44
Вчені оприлюднили сумну статистику смертей від СOVID-19 в Україні Відео
18:36
Нетаньяху розповів Путіну про переговори Ізраїлю з Україною Відео
18:30
Найкращі ігри-головоломки онлайн, які захоплять вас надовго
18:29
Саша Спілберг топлес показала провокаційні кадри
18:15
В оновленні The Witcher 3 для некстгена "завезуть" фанатські моди Відео
18:04
Найпопулярніший продукт українців різко подорожчає: названо терміни Відео
Реклама
18:02
Холостяк 2021 розсекретив фінал 11 сезону шоу
17:55
Скандал з дисертацією Киви: у МАУП висунули гучне звинувачення Відео
17:45
У свіжому трейлері Final Fantasy 7 Remake для PS5 показали ключових персонажів гри Відео
17:33
"Бидло не дає відпочити": київська студентка через Басту вилаяла українців Відео
17:30
У червні Україну чекає небезпечна погода - кліматолог Відео
17:28
Вибухи в Чехії: спливли несподівані деталі у справі Петрова і Боширова Відео
17:06
Вчені розкрили плани щодо появи в Україні своєї вакцини від COVID-19 Відео
17:05
Ubisoft поділилася планами із розвитку всесвіту The Division
16:55
Сергій Бабкін зізнався, як він зі Сніжаною Бабкін врятували шлюб після зрад Відео
16:49
На вихідних на Землю впаде китайська ракета: чи є загроза для українців
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти