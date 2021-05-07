На вихідних на Землю впаде китайська ракета: чи є загроза для українців

Уламки ракети Чанчжен-5 можуть дістатися поверхні Землі / REUTERS

На вихідних на поверхню Землі впадуть уламки китайської ракети Long March-5b - в результаті неконтрольованого повернення в атмосферу планети.

Як повідомляє BBC, основний сегмент корабля Long March-5b був використаний для запуску першого модуля нової космічної станції Китаю минулого місяця. При вазі 18 тонн це один з найбільших предметів за останні десятиліття, "який можна було б не направляти в атмосферу", зазначає видання.

читайте такожSpaceX здійснила рекордний запуск у космос ракети Falcon 9У Пентагоні заявили, що спостерігають за траєкторією об'єкта, але в даний час не планують його збивати.

"Ми сподіваємося, що він приземлиться там, де нікому не заподіє шкоди. Сподіваюся, в океані або де-небудь в цьому роді", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Як повідомляє видання, значна частина транспортного засобу повинна згоріти, коли він зануриться в атмосферу, хоча завжди існує ймовірність того, що метали з високими температурами плавлення та інші стійкі матеріали можуть дімстатися поверхні.

Рік тому аналогічна ступінь ядра повернулася на Землю, і частина ракети була виявлена на землі в Кот-д'івуарі.

У той же час, шанси на те, що шматок космічного сміття впаде на людей дуже малі, не в останню чергу тому, що більша частина поверхні Землі покрита океаном, а також тому, що та частина, яка є сушею, включає величезні безлюдні території.

Також зона потенційного падіння обмежується траєкторією ракетного ступеня. Вона рухається під нахилом до екватора близько 41,5 градуса. Це означає, що вже можна виключити, що будь-яке сміття може впасти північніше, ніж 41,5 градус північної широти і південніше, ніж 41,5 градус південної широти.

Зона падіння ракети / BBC

Зазначимо, Україна в цю зону не входить.

Що за ракета

Long March-5b ("Чанчжен-5") - Китайська важка ракета космічного призначення сімейства "Великий похід", розроблена в дослідницькому інституті ракетної техніки, пише Вікіпедія. Проект CZ-5 нового покоління для нещодавно побудованих космодромів Китаю з сучасними екологічними обмеженнями. Важлива риса проекту - модульність. CZ-5 має кілька проектних варіантів з різним числом і типом модулів.

CZ-5 одна з найпотужніших діючих ракет: перевершує європейську Ariane-5, російську "Протон-М", лише трохи поступається американській Delta IV Heavy. З 2018 року найпотужнішою літаючою ракетою стала Falcon Heavy, здатна вивести до 63,8 т на НОО.