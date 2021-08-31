На Землі виявлено найпівнічніший острів

Найпівнічніший Острів знайдений в Гренландії / theguardian.com

Вчені несподівано для себе відкрили новий острів. Вогнище суші було випадково знайдено біля узбережжя Гренландії під час експедиції. Дослідники стверджують, що ця ділянка є найпівнічнішою точкою суші в світі, пише The Guardian.

"Ми не збиралися відкривати новий острів. Ми просто пішли туди, щоб збирати зразки", - розповів керівник дослідницького центру арктичної станції в Гренландії Мортен Раш.

Відзначається, що острів знаходиться в 780 метрах на північний захід Гренландії. Він дуже маленький. Його площа всього 30 метрів. Складається острів з морського мулу і морени.

"Він відповідає критеріям острова. В даний час це найпівнічніша земля в світі", - уклали вчені.

Також відомо, що подібні острови відрізняються унікальністю - вони часто з'являються і так само часто безслідно зникають.

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Нагадаємо, нещодавно у Гренландії пройшов дощ. Це явище стало першим за останні 70 років. На крижану поверхню випало сім мільярдів тонн води. Це в сім разів більше річної норми втраченого льоду.

Температура піднялася вище нуля і спровокувала опади у вигляді дощу, який став першим з часів постійних спостережень, розпочатих в 1950 році.