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"Починає пилятися сук, на якому сидимо": у Криму б'ють на сполох через НП з енергомостом

20 травня 2021, 17:56
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Всього є чотири резервних лінії - тепер одна з них відпала. Таким чином наявний резерв скоротився на 25%.

У Криму б'ють на сполох через НП з енергомостом
У Криму б'ють на сполох через НП з енергомостом / УНІАН

Отримала пошкодження одна з ниток енергомосту, який забезпечує безперебійне постачання електроенергії в анексований Крим.

"За отриманою вчора оперативною інформацією, пошкоджена одна з ниток енергомосту - одна фаза Тамань - Кафа, перший ланцюг", - доповів так званий міністр палива та енергетики Криму Євген Рукавишников, пише РИА Новости.

Всього є чотири резервних лінії - тепер одна з них відпала. Таким чином наявний резерв скоротився на 25%.

"Тобто одну" жилу " ми вже використовували. Це такий перший дзвіночок. Починається пилятися сук, на якому ми сидимо", – заявив Рукавишников.

При цьому перемикання на інші кабельні лінії займає досить пристойний час, додав він.

Представник окупантів закликав розвивати в Криму власну генерацію, а енергоміст використовуватися в якості резерву.

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