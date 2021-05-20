"Починає пилятися сук, на якому сидимо": у Криму б'ють на сполох через НП з енергомостом

Всього є чотири резервних лінії - тепер одна з них відпала. Таким чином наявний резерв скоротився на 25%.
Отримала пошкодження одна з ниток енергомосту, який забезпечує безперебійне постачання електроенергії в анексований Крим.
"За отриманою вчора оперативною інформацією, пошкоджена одна з ниток енергомосту - одна фаза Тамань - Кафа, перший ланцюг", - доповів так званий міністр палива та енергетики Криму Євген Рукавишников, пише РИА Новости.
Всього є чотири резервних лінії - тепер одна з них відпала. Таким чином наявний резерв скоротився на 25%.
"Тобто одну" жилу " ми вже використовували. Це такий перший дзвіночок. Починається пилятися сук, на якому ми сидимо", – заявив Рукавишников.
При цьому перемикання на інші кабельні лінії займає досить пристойний час, додав він.
Представник окупантів закликав розвивати в Криму власну генерацію, а енергоміст використовуватися в якості резерву.
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