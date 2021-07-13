Небезпечна забава: у Росії туристки зірвалися з гойдалок прямо в каньйон

Туристки впали прямо в каньйон / скріншот з відео

У Сулакському каньйоні (Дагестан, РФ) дві туристки зірвалися в обрив в результаті катання на гойдалках, які були встановлені прямо над прірвою. Дівчата розгойдувалися на гойдалках, але трос раптово обірвався.

Друзі туристок знімали подію на пам'ять. У якийсь момент одна з дівчат вирішила загальмувати ногами, але сила інерції виявилася сильнішою. За даними РИА Дагестан, в результаті інциденту вони отримали незначні травми, але все могло обернутися трагедією.

За словами джерела видання в правоохоронних органах, врятувало дівчат те, що внизу знаходився майданчик з настилом, куди вони і впали, завдяки чому постраждалі відбулися лише легким переляком і незначними травмами. Атракціон міг би закінчитися куди сумніше, якби дівчата впали в той момент, коли гойдалки знаходилися на максимальній висоті.

Відзначається, що після події до "атракціону" приїхали поліціянти. Прокуратура Дагестану за фактом інциденту почала перевірку.

Нагадаємо, в Рівненській області 6-річна дівчинка стрибала на батуті і напоролася рукою на залізний паркан. Дитині знадобилася допомога рятувальників та медичних працівників.

Також ми писали, що в одному з парків Краматорська через недбалість оператора атракціону люди отримали страшні травми, в результаті одна з дівчат мало не позбулася ніг.