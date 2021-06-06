З Байдена відкрито знущаються китайці та Путін – Трамп

Дональд Трамп стверджував, що Володимир Путін відкрито знущається з Джо Байдена / Reuters

Республіканець, експрезидент США Дональд Трамп у суботу, 5 червня, заявив, що з нинішнього американського лідера – демократа Джо Байдена, відкрито знущаються китайські перемовники та глава Російської Федерації Володимир Путін.

Китайці і Путін сміються над Байденом, розповів Трамп в місті Грінвілл (Північна Кароліна) під час з'їзду Республіканської партії, повідомляє The Nation.

За його словами, китайські перемовники та лідер РФ принижують Штати.

"...з Байдена відкрито знущаються китайські перемовники та президент Росії... Путін. Вони знущаються з нього, вони сміються над ним та принижують нашу країну", – сказав колишній президент.

Трамп вважає, що при новій владі США "принижують та принижують".

"Наш кордон широко відкритий, нелегальна імміграція стрімко зростає... Наркотики хлинуть, ціни на газ стрімко зростають, наші галузі розграбовані іноземними кібератаками, це неповага до нашої країни та до наших лідерів. І, говорячи про наших лідерів, вони кланяються Китаю", – стверджував республіканець.

Екслідер Штатів також висунув гучне звинувачення у сторону Байдена. Трамп сказав, що Байден підтримує Північний потік-2 – трубопровід, яким Росія зможе доставляти газ в Європу в обхід України.

читайте такожСин Трампа образив Байдена через скандал з ПутінимНагадаємо, Джо Байден є 46 президентом США – його інавгурація відбулася 20 січня 2021 року. До Байдена пост глави США займав Дональд Трамп. Період президентства Трампа розпочався 20 січня 2017 року.

Трампа звинувачували у співпраці з Росією. ЗМІ писали, що російська сторона допомогла Трампу отримати пост президента.

Довідка. Під час президентства Дональда Трампа відносини США та Китаю погіршилися. Американська влада запровадила санкції проти низки китайських компаній, а Китай покарав обмежувальними заходами співробітників адміністрації Трампа.

На початку березня 2021 року тодішній новий держсекретар Штатів Ентоні Блінкен сказав, що у 21 столітті головний геополітичний противник країни – Китай.

Після того, як Росія пішла на агресію проти України, американська влада почала стримувати країну, зокрема, проти неї було запроваджено санкції. Обмежувальні заходи не раз розширювали. Штати у тому числі виступали проти будівництва Північного потоку-2 та запроваджували санкції проти бортів, які займалися укладанням труб.