Над Білоруссю зникли літаки: через "піратство" Лукашенка майже всі летять в обхід

Через викрадення літака Ryanair тепер над Білоруссю майже ніхто не літає / Reuters

Після того, як авіаперевізників Європейського Союзу закликали відмовитися від польотів над територією Білорусі, над нею майже зникли літаки.

У цьому можна переконатися за допомогою сервісу Flightradar24, який відстежує рух повітряних суден у всьому світі. Тепер над Білоруссю пролітають в основному російські літаки і судна тих країн, які ще не ухвалили рішення відмовитися здійснювати рейси до країни. Зокрема, були помічені літаки Китаю, Південної Кореї, Туреччини та Росії.

Крім того, саміт Євросоюзу ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до ЄС. Це сталося у відповідь на дії білоруського режиму щодо посадки літака Ryanair у Мінську.

Польоти в обхід Білорусі

Ще не дочекавшись офіційних заборон, деякі авіакомпанії направили свої рейси в обхід Білорусі. Так, ще вчора вранці щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic (Рига-Одеса і Рига-Тбілісі) були виконані без заходу до повітряного простору над Білоруссю. Згодом латвійська авіакомпанія повідомила, що вирішила не літати над територією Білорусі. Про це заявив міністр транспорту Латвії Таліс Лінкайтс.

Крім цього, в обхід Білорусі вчора літали літаки угорської Wizz Air, Литовської KlasJet і австрійської Austrian Airlines.

Згодом літак British Airways, що прямував з Лондона в Ісламабад, також пролетів в обхід Білорусі - раніше таку рекомендацію британським авіакомпаніям дав глава МЗС країни.

Над Білоруссю зникли літаки / скріншот

Увечері про рішення призупинити польоти у повітряному просторі Білорусі повідомили німецька Lufthansa і Нідерландська KLM.

Польська авіакомпанія LOT також повідомила, що може зупинити польоти над Білоруссю. Про це вдалося дізнатися журналістам RMF FM. За їх інформацією, рішення з цього питання може бути ухвалене сьогодні.

У Києві теж ухвалили рішення про повне припинення авіасполучення з Білоруссю. Всі рейси літатимуть в обхід повітряного простору білоруської держави.

Уранці, 25 травня, стало відомо, що фінська авіакомпанія Finnair призупиняє польоти у повітряному просторі Білорусі.

Крім того, Air France оголосила про припинення польотів над Білоруссю.

Список авіакомпаній, які вже відмовилися літати через Білорусь та у Білорусь:

AirAstanа, Казахстан

AirBaltic, Латвія

AirFrance, Франція

AviaSolutions, Кіпр

Austrian Airlines, Австрія

British Airways, Великобританія

Finnair, Фінляндія

KLM, Нідерланди

KlasJet, Литва

LOT, Польща

Lufthansa, Німеччина

SAS, Швеція

Singapore Airlines, Сінгапур

WizzAir, Угорщина.

Екстрена посадка літака Ryanair у Мінську - про що йшлося раніше: