У Слузі народу вимагатимуть у нардепа Шевченка пояснити візит до Лукашенка

Лукашенко, Шевченко / БЕЛТА

Нардеп з фракції Слуга народу (політсила президента Володимира Зеленського) Євген Шевченко у вівторок, 20 квітня, приїхав до Мінська і зустрівся з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє офіційний Білоруський портал БЕЛТ.

Зустріч розпочалася з протокольних розшарувань.

"Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - сказав Лукашенко.

"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь з вами познайомитися, я давно мріяв. Правда, щиро", ‒ відповів Шевченко.

Лукашенко вважає, що прибуття нардепа від центральної нині в Україні партії ‒ "добрий сигнал" що для нього також важлива ця зустріч.

"Ви знаєте моє ставлення до України - не тільки як Президента, а й моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал", - сказав Лукашенко.

Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко незабаром дав коментар Telegram-каналу Політика страни з приводу візиту Шевченка до Мінська.

"Фракція і партія його нікуди не делегувала. І мені чомусь здається, що МЗС і офіс президента його теж нікуди не делегували. Тобто, він особисто поїхав, це його приватна ініціатива. Відповідно, він діє як приватна особа. Але є конституційні роз'яснення, що депутат завжди депутат. Навіть якщо він діє як депутат — то діє як депутат Шевченко, не представляючи владу, фракцію, партію і так далі", — сказав він.

Як каже Корнієнко, на найближчому засіданні фракції у Шевченка вимагатимуть пояснень його вчинку.

"Чи будемо щось вирішувати з цього приводу? На фракції як мінімум вимагатимемо пояснень від нього, також як і від пана Тищенка щодо вчорашнього інциденту. А далі депутати визначатимуться, що далі можна запропонувати. З приводу виключення з фракції? Фракція може приймати будь-яке рішення на своїх засідань, іноді приймаються рішення про виключення. Не виключено, що будь-якого депутата, включаючи мене, можуть виключити. У нас немає святих. Просто, чи буде це достатньою підставою, щоб такі санкції застосовувати?", — підсумував він.

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