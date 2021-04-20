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У Слузі народу вимагатимуть у нардепа Шевченка пояснити візит до Лукашенка

20 квітня 2021, 13:19

Народний депутат від правлячої партії Євген Шевченко відбув до Мінська, де провів повну взаємних компліментів зустріч з Олександром Лукашенком.

Лукашенко, Шевченко
Лукашенко, Шевченко / БЕЛТА

Нардеп з фракції Слуга народу (політсила президента Володимира Зеленського) Євген Шевченко у вівторок, 20 квітня, приїхав до Мінська і зустрівся з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє офіційний Білоруський портал БЕЛТ.

Зустріч розпочалася з протокольних розшарувань.

"Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - сказав Лукашенко.

"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь з вами познайомитися, я давно мріяв. Правда, щиро", ‒ відповів Шевченко.

Лукашенко вважає, що прибуття нардепа від центральної нині в Україні партії ‒ "добрий сигнал" що для нього також важлива ця зустріч.

"Ви знаєте моє ставлення до України - не тільки як Президента, а й моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал", - сказав Лукашенко.

Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко незабаром дав коментар Telegram-каналу Політика страни з приводу візиту Шевченка до Мінська.

"Фракція і партія його нікуди не делегувала. І мені чомусь здається, що МЗС і офіс президента його теж нікуди не делегували. Тобто, він особисто поїхав, це його приватна ініціатива. Відповідно, він діє як приватна особа. Але є конституційні роз'яснення, що депутат завжди депутат. Навіть якщо він діє як депутат — то діє як депутат Шевченко, не представляючи владу, фракцію, партію і так далі", — сказав він.

Як каже Корнієнко, на найближчому засіданні фракції у Шевченка вимагатимуть пояснень його вчинку.

"Чи будемо щось вирішувати з цього приводу? На фракції як мінімум вимагатимемо пояснень від нього, також як і від пана Тищенка щодо вчорашнього інциденту. А далі депутати визначатимуться, що далі можна запропонувати. З приводу виключення з фракції? Фракція може приймати будь-яке рішення на своїх засідань, іноді приймаються рішення про виключення. Не виключено, що будь-якого депутата, включаючи мене, можуть виключити. У нас немає святих. Просто, чи буде це достатньою підставою, щоб такі санкції застосовувати?", — підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Євген Шевченко чи не єдиним з фракції Слуга народу, хто привітав Лукашенко з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ні офіційний Київ, ні країни Заходу).
  • Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Велика гра на російському телебаченні. За що і був жорстко розкритикований своїм тодішній однопартійцем Гео Леросом.

Олександр Лукашенко Євген Шевченко Слуга народу
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