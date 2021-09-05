Настає нова пандемія: в Індії зафіксували спалах небезпечної інфекції, є жертви

В Індії спалах нової інфекції / Reuters

В Індії зафіксована нова небезпечна інфекції. У штаті Керала через спалах небезпечного вірусу Ніпах (Nipah або NiV) помер 12-річний хлопчик.

Як повідомляє NDTV, підлітка госпіталізували 2 вересня і з'ясували, що він заразився вірусом Ніпах.

Станом на сьогоднішній день сімнадцять чоловік, з якими він контактував, знаходяться на самоізоляції. У двох з них виявили подібні симптоми.

Відзначається, що даний вірус раніше був зафіксований в цьому штаті в 2019 році.

При цьому, в січні поточного року Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ймовірність виникнення пандемії вірусу Ніпах досить висока.

Реклама

У 2018 році в Індії в результаті спалаху вірусу Ніпах померли 10 осіб. Відомо, що вірус смертельний в 70% випадків. Проти нього поки не існує вакцини. Більше того, він може передаватися від тварин до людей, а переносниками її вважаються великі кажани.

Симптоми Ніпах

Спека

Головний біль

Сонливість

Проблеми з дихальними шляхами

Дезорієнтація.

Вже через добу-дві хворий впадає в кому.

Нагадаємо, експерти виявили, що насправді було у вакцині Moderna, якою отримували щеплення японці. Виявилося, що це - нержавіюча сталь. Раніше через невідомі частинки в країні призупинили використання трьох партій цієї вакцини.