Навальний з в'язниці звернувся за допомогою / Reuters

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний звернувся за допомогою до громадської комісії. Він хоче отримати доступ до знеболювальних ін'єкцій від сильного болю в нозі.

"Сьогодні ми відвідали колонію і зустрілися з Олексієм Навальним для з'ясування проблем з його здоров'ям й організацією медичного обслуговування. Під час розмови ми з'ясували, що у нього болить нога і він попросив посприяти в отриманні уколів "Деклофенак" для зняття больового синдрому. Водночас він продовжує ходити самостійно", - сказано в заяві Громадської спостережної комісії, напівофіційного органу, що має доступ до російських в'язниць.

Відзначається, що спостерігачі перевірили медичну документацію в медичній частині колонії і переконалися, що заявка на цей медичний препарат від Навального офіційно зафіксована.

"Ми попросили медиків звернути на це увагу і в разі необхідності провести додаткове медичне обстеження", — сказав голова організації В'ячеслав Куликов.

Ситуація з Навальним - про що йшлося раніше: