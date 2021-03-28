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Навальний з в'язниці звернувся за допомогою

28 березня 2021, 15:55

У опозиціонера болить нога і він попросив посприяти в отриманні уколів "Деклофенак" для зняття больового синдрому.

Олексій Навальний
Навальний з в'язниці звернувся за допомогою / Reuters

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний звернувся за допомогою до громадської комісії. Він хоче отримати доступ до знеболювальних ін'єкцій від сильного болю в нозі.

"Сьогодні ми відвідали колонію і зустрілися з Олексієм Навальним для з'ясування проблем з його здоров'ям й організацією медичного обслуговування. Під час розмови ми з'ясували, що у нього болить нога і він попросив посприяти в отриманні уколів "Деклофенак" для зняття больового синдрому. Водночас він продовжує ходити самостійно", - сказано в заяві Громадської спостережної комісії, напівофіційного органу, що має доступ до російських в'язниць.

Відзначається, що спостерігачі перевірили медичну документацію в медичній частині колонії і переконалися, що заявка на цей медичний препарат від Навального офіційно зафіксована.

"Ми попросили медиків звернути на це увагу і в разі необхідності провести додаткове медичне обстеження", — сказав голова організації В'ячеслав Куликов.

Ситуація з Навальним - про що йшлося раніше:

  • 18 січня російського опозиціонера Олексія Навального було заарештовано Хімкінським міським судом на 30 діб. Його заарештували наступного дня після повернення до Росії та затримання в аеропорту Шереметьєво.
  • У той же день Навальний записав відеозвернення, в якому піддав критиці російську владу й закликав росіян вийти на мітинги на його підтримку.
  • Масштабні мітинги в Росії пройшли 23 січня і 31 січня. Люди в різних містах вийшли на вулиці, щоб підтримати заарештованого після повернення з Німеччини опозиціонера Олексія Навального. На акціях протесту по всій Росії було затримано кілька тисяч осіб.
  • 2 лютого Симонівський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному про заміну йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше - політика засуджено на 3,5 роки. Суд врахував час його перебування під домашнім арештом, унаслідок чого Навального мають намір відправити в колонію на 2 роки 8 місяців.
  • Бабушкінський районний суд міста Москви 20 лютого відхилив апеляцію захисту Навального та підтвердив законність заміни йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше. Навального відправили до колонії на 2,5 роки.
  • Захід вимагає звільнити Навального. Європейський суд з прав людини закликав РФ випустити політика, однак у Росії не мають наміру виконувати вимогу ЄСПЛ.

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