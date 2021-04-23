Олексій Навальний не приймав їжу 24 дні.
Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив про припинення голодування, яке тривало 23 дні. Своє рішення він пояснив тим, що відмовою від їжі на знак протесту вдалося домогтися поставлених цілей, рекомендаціями лікарів, які дуже серйозно побоюються за його здоров'я, і підтримкою інших людей.
"Зараз мене двічі обстежив консиліум цивільних лікарів. Останній раз напередодні мітингу. Мені роблять дослідження і аналізи і віддають результати і висновки", - написав Навальний у своєму Instagram-акаунті.
За його словами, вагомим аргументом стала заява лікарів про те, що голодуванням вдалося домогтися цілей, однак якщо протест Навального не буде припинено, то "через мінімальний час лікувати буде нікого".читайте такожЕксперт пояснив, що стоїть за погіршенням здоров'я Навального
"Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами домоглися достатньо, щоб я зняв голодування. Ну і скажу відверто – їхні слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати нікого"...ммм... здаються мені заслуговують уваги", - додав Навальний, підкресливши, що ще однією мотивацією припинити голодування стало оголошення відмови від їжі різними людьми, які вирішили підтримати політика.
Олексій Навальний новини
- Симоновський районний суд міста Москви 2 лютого прийняв рішення про заміну російському політику Олексію Навальному умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше. Він проведе в колонії 2,5 року.
- Країни Заходу вважають арешт і ув'язнення Олексія Навального політично мотивованими. З цієї причини були впроваджені санкції проти Росії.
- Олексій Навальний 31 березня оголосив голодування. Його дружина Юлія Навальна 15 квітня заявила, що у нього серйозні проблеми зі здоров'ям: політик сильно схуд і йому важко говорити. За її словами, лікарів до Навального не пускали.
- Голова профспілки Альянс лікарів Анастасія Васильєва раніше повідомила, що 20 квітня Навального обстежили цивільні лікарі. Як заявили лікарі, Навальному треба припинити голодування, щоб зберегти життя і здоров'я.