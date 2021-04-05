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Навальний поскаржився, що підхопив у СІЗО небезпечну інфекцію

5 квітня 2021, 21:17

ЗМІ Росії і деякі члени моніторингової групи звинуватили Навального в симуляції своїх хвороб заради залучення суспільної уваги.

Олексій Навальний
Олексій Навальний / Reuters

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив про те, що страждає від високої температури й докучливого кашлю. А трьох з 15 ув'язнених в його камері вже госпіталізували через туберкульоз, пише Reuters.

Минулого тижня політик оголосив про голодування. Таким чином він протестує проти відмови керівництва в'язниці надати йому належний медичний догляд через гострий біль у спині та в нозі. Соратники Навального обіцяють влаштувати протест біля в'язниці завтра, якщо його не огляне лікар, якого він сам обере. Крім того, вони вимагають, щоб ув'язненому опозиціонеру надали потрібні ліки.

ЗМІ Росії і деякі члени моніторингової групи звинуватили Навального в симуляції своїх хвороб заради залучення суспільної уваги. Однак, Навальний і його соратники заперечують. Сьогодні він сказав, що вже третього ув'язненого з його камери забрали в лікарню з туберкульозом. А у нього самого теж висока температура і кашель. При цьому, Навальний пожартував, що туберкульоз міг би "полегшити" його інші проблеми зі здоров'ям.

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"Якщо у мене туберкульоз, тоді може він прожене болі в спині і оніміння в ногах. Це було б добре", - написав він в Instagram.

"Цитую офіційний запис про вимірювання температури сьогодні: " Навальний А. а., температура 38,1"", - додав він у повідомленні. При цьому опозиціонер пообіцяв продовжувати оголошене раніше голодування.

Reuters пише, що температура вище 38 градусів за Цельсієм зазвичай свідчить про лихоманку, викликаної зараженням або іншою хворобою. Адвокати Навального регулярно відвідують його у в'язниці і допомагають розміщувати повідомлення в соціальних мережах.

Отруєння Навального - про що раніше писав Главред:

  • У серпні 2020 Олексію Навальному стало дуже погано в літаку під час перельоту з Москви до Томська. Борт екстрено приземлився в Омську, опозиціонера госпіталізували.
  • Пізніше стало відомо, що політик потрапив до реанімації, перебував у важкому стані і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Потім з'ясувалося, що Навальний впав у кому.
  • 6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що її аналіз підтвердив, що в зразках фізіологічних рідин Олексія Навального є токсичні хімікати.
  • 14 жовтня видання The New York Times повідомило, що експерти в Німеччині розглядають версію про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний в день отруєння 20 серпня двічі контактував з "новачком".
  • Британська газета Times з посиланням на анонімні джерела в німецьких спецслужбах повідомила про те, що Навального намагалися отруїти в Росії і вдруге - коли він лежав у штучній комі в Омську.

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