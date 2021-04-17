Навальний у критичному стані: лікарі розповіли подробиці

Олексій Навальний знаходиться в критичному стані / Reuters

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який продовжує голодування у в'язниці, пеебуває в критичному стані - про це говорять його лікарі, які вимагають допуску до свого пацієнта.

Так, особистий лікар Навального Анастасія Васильєва у Twitter опублікувала результати його аналізів.

"Калій в сироватці крові - 7,1 ммол /л. Ці цифри критичні. Це означає й ниркову недостатність, і те, що в будь-яку хвилину можуть статися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця", - пише вона.

У той же час, лікар Навального Ярослав Ашихмін в інтерв'ю Медузі заявив про ймовірність зупинки серця у його пацієнта.

"Калій катастрофічно високий. У низці випадків такий рівень калію вимагає екстреного гемодіалізу. Іони калію відіграють ключову роль у проведенні електричного імпульсу по провідній системі серця. Такий рівень калію може привести до того, що відбудеться дуже серйозна зупинка проведення електричного імпульсу; вона називається блокадою. Може статися блокада, яка призведе до того, що серце зупиниться, а може статися важка аритмія. Пацієнт з таким рівнем калію має спостерігатися в реанімації ... такий високий рівень калію ставить під загрозу життя нашого пацієнта", - сказав він.

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"Також у нього спостерігається зростання креатиніну. Креатинін - це показник, який характеризує функцію нирок: наскільки добре вони працюють, як фільтрують кров. Креатинін у нього буквально за короткий проміжок часу зріс у півтора рази (є попередній результат, там креатинін був більш, ніж на 50% нижчим). Цей аналіз може свідчити на користь наявності ниркової недостатності", - додав лікар.

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