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Навальний вперше дав інтерв'ю в СІЗО та оцінив ймовірність його вбивства

25 серпня 2021, 23:18

Він нагадав, що перебуває під постійним контролем, кожен його крок знімають на камеру.

Олексій Навальний
Олексій Навальний дав інтерв'ю в СІЗО / Reuters

Скандальний російський опозиціонер Олексій Навальний вперше дав інтерв'ю журналістам у СІЗО, його опублікувало видання The New York Times у середу, 25 серпня.

Навальний заявив, що не виключає можливості своєї смерті в російській в'язниці.

"Я маю оцінювати ймовірність своєї смерті у в'язниці. Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50% - або вб'ють, або не вб'ють", - сказав Навальний.

Він нагадав, що перебуває під постійним контролем, кожен його крок знімають на камеру.

"Моє життя - це американські гірки, де вчора я ворог і мені виносять 28 доган на місяць, а сьогодні залишають у спокої. А потім знову ворог", - додав Навальний.

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"Господи, та вони навіть проєкт "давайте вб'ємо Навального" не змогли реалізувати при всіх своїх можливостях. Втім, не хотілося б, щоб це стало першим проєктом Путіна, доведеним до кінця", - підсумував російський опозиціонер.

Отруєння Олексія Навального - про що важливо знати:

Російський опозиційний політик Олексій Навальний поскаржився на погане самопочуття 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську з метою надання Навальному медичної допомоги. Політик був госпіталізований і впав у кому.

22 серпня Олексія Навального привезли в Німецьку клініку Шаріте для проходження подальшого лікування.

У Німеччині зробили офіційну заяву про те, що політик Олексій Навальний був отруєний хімічною речовиною з групи Новачок. Відповідний висновок був зроблений експертами трьох держав-ФРН, Франції та Швеції.

Пізніше в інтерв'ю німецькій пресі Навальний звинуватив у причетності до отруєння особисто президента РФ Володимира Путіна.

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новини Росії оппозиционер СІЗО вирок Навальному Олексій Навальний
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