Повінь у Туреччині: є жертви, йде велика пошуково-рятувальна операція

Повінь в Туреччині / Reuters

Туреччина тільки встигла кілька ліквідувати масштабні лісові пожежі на півдні країни, як по її північній частині вдарили потужні зливи і смертоносні паводки. На даний момент число жертв повеней і селевих потоків в Чорноморському регіоні Туреччини досягло 40 осіб.

За даними турецьких рятувальних служб, в районі Кастамону на південному березі Чорного моря загинули 34 людини. Шість смертей зафіксовані в Синопі.

Крім цього, безліч людей пропали безвісти. Деякі госпіталізовані в лікарні. 1700 осіб евакуйовано. Причому багатьох з них рятували вертольотами, знімаючи з дахів будинків.

У регіоні проходить велика пошуково-рятувальна операція. Зруйновані будинки, мости і дороги. Обірвані лінії електропередач. Без електрики залишилися 330 сіл.

Зазначимо, повені в Туреччині зафіксовані на гористому Чорноморському узбережжі. Це часте явище в даному регіоні, проте нинішня стихія встановила "рекорд". Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу назвав її найстрашнішим паводком з тих, що він бачив досі.

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читайте такожКатастрофа неминуча: в ООН заявили, що Земля нагрівається рекордними темпамиНагадаємо, раніше у Туреччині спалахнули масштабні пожежі в лісах. Найбільш постраждали курортні Бодрум і Мармарис. Відпочивальники ночували на пляжах, щоб бути ближче до води. Тим часом, відповідальність за пожежі взяло на себе терористичне угруповання. Рятувальники встановили деякий контроль над вогнем.

І про природні аномалії поточного року:

У світі фіксується рекордна спека, яка провокує масштабні лісові пожежі. Останнім часом від великого вогню постраждали Туреччина, Греція і російська Якутія.

Тим часом, в Бразилії і ПАР навпаки фіксується хвиля рекордно холодного повітря для цих країн. У Бразилії навіть випав сніг.

Раніше Європа страждала від потужних злив, які затопили вулиці і цілі міста. Україна також потрапила в осередок негоди: найбільш постраждали Київ і Одеса. Також підтопленими були Маріуполь і Хмельницький, раніше Дніпро, а тепер і Чернівці. А ось у Херсоні через сильну спеку садівники почали достроково збирати врожай.