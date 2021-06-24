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Знайдено мертвим піонера боротьби з комп'ютерними вірусами Джона Макафі: названо причину смерті

24 червня 2021, 10:46

Всі ознаки вказують на те, що Макафі наклав на себе руки, повідомили у Департаменті юстиції Каталонії.

МакАфі знайшли мертвим
Знайдено мертвим Джона Макафі / Reuters

Шотландо-американський програміст та бізнесмен – 75-річний Джон Макафі, який заснував компанію-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee, знайдений мертвим у середу, 23 червня, в одній з камер в'язниці, розташованої у передмісті іспанського міста Барселона (столиця автономної області Каталонія).

Судячи з усіх ознак, підприємець звів рахунки з життя, пише El Pais з посиланням на Департамент юстиції Каталонії.

За його даними, за кілька годин до трагедії іспанський суд схвалив екстрадицію програміста у США.

Адвокат Макафі Хав'єр Вільяльба сказав Reuters, що Макафі помер через повішення, оскільки "дев'ять місяців тюремного ув'язнення привели його у відчай".

Джон Макафі народився 18 вересня 1945 року в Шотландії, пише Вікіпедія. Програміст є піонером антивірусного програмного забезпечення – він одним з перших розробив сканер вірусів.

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Навчався у коледжі Роанока на математика. У 1967 році став бакалавром, а у 2008-му отримав докторський ступінь.

Працював у США, зокрема, був співробітником однієї з лабораторій Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

У 1978 році отримав посаду консультанта у Computer Sciences Corporation. У 1980-х почав працювати у Lockheed Corporation, отримав копію комп'ютерного вірусу Pakistani Brain та почав працювати над створенням антивірусу. Він першим почав поширювати умовно-безкоштовне програмне забезпечення.

У 1989 році пішов з Lockheed та почав працювати у своїй компанії – McAfee Associates. Пізніше компанія стала називатися просто McAfee.

Чому Джон Макафі потрапив у в'язницю – що потрібно знати:

  • У США звинуватили Джона Макафі в ухиленні від податків з 2014 до 2018 року. Протягом чотирьох років він заробив 23 млн доларів та не заплатив жодного центу податку.
  • Програміста у жовтні 2021 року затримали в барселонському аеропорту Ель-Прат. Тоді він хотів сісти в літак, який летів до Туреччини.
  • Бізнесмен стверджував, що від сплати податків не ухилявся.
  • За словами Макафі, його переслідують за ідеологічними та політичними мотивами, а також стверджував, що проти нього є змова.
  • Суд не знайшов факти, які б підтверджували слова підприємця. Макафі заарештували в Іспанії.
  • Після арешту програміст написав у Twitter, що не збирається вбивати себе.
  • "Знайте, що, якщо я повішуся, як Джеффрі Епштейн – це буде не моя вина", – йшлося у повідомленні.

Довідка. Джеффрі Епштейн – американський мільярдер, обвинувачений у секс-торгівлі неповнолітніми. Мільярдера знайшли повішеним в окремій камері слідчого ізолятора нью-йоркського Манхеттена 10 серпня 2019 року.

новини США Джон Макафі
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