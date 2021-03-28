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Стала відома можлива причина аварії в Суецькому каналі

28 березня 2021, 17:01
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Єгипет назвав щоденні втрати через блокування Суецького каналу.

Ever Given
Блокування Суецького каналу / Reuters

Блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given завдає величезних збитків транспортним компаніям. Керівник управління каналом Усам Рабіє розповів, що могло стати причиною аварії на судні.

За його словами, аварія контейнеровоза Ever Given, який сів на мілину і заблокував судноплавство по Суецькому каналу, могла трапитися через людську помилку або технічну несправність, пише BBC.

Він також вважає, що несприятливі погодні умови не є основною причиною аварії, якій піддався контейнеровоз Ever Given.

"Негода - це не основна причина, по якій судно сіло на мілину, могли бути також технічні або людські помилки", - сказав Рабійе.

Як каже голова управління Суецьким каналом Осама Рабіа в інтерв'ю каналу eXtra News, Єгипет щодня втрачає близько 14 млн доларів зборів за проходження Суецького каналу.

При цьому він повідомив, що конкретний збиток розрахувати важко, так як збори залежать від розміру судна і його вантажу.

Рабіа також сказав, що земснарядам вдалося витягти 27 тис.куб. м піску на глибині 18 м, а днопоглиблювальні роботи тривають.

Судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло минулого тижня по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу, зупинивши рух суден на одному з найбільш завантажених водних шляхів у світі.

Станом на сьогодні, 370 судно очікувало транзиту через канал, у тому числі десятки контейнеровозів, балкерів і суден для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ).

Суецький канал новини - про що раніше повідомляв Главред:

  • 23 березня Ever Given з 20 тис. контейнерів на борту, що прямував з Китаю в Роттердам під прапором Панами, під час проходження через Суецький канал в умовах піщаної бурі відхилився від курсу і сів на мілину, заблокувавши рух по артерії. У підсумку в заторі опинилися понад 100 суден.
  • Суецький канал потенційно може бути заблокований на кілька тижнів, тому вантажовідправники оцінюють вартість відправлення суден навколо Африки. За оцінкою експертів, витрати тільки на паливо для супертанкера, який доставляє нафту з Близького Сходу в Європу, склали б близько $300 тис.

масштабна аварія
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