Названа найефективніша вакцина, що захищає від госпіталізації з коронавірусом

Останнє дослідження визначило ефективність вакцин / УНІАН

Дослідження Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) США довело, що препарат компанії Moderna володіє найбільшим ступенем ефективності від госпіталізації при COVID у порівнянні з іншими вакцинами.

Однак наголошується, що вакцини Pfizer і Johnson&Johnson також істотно захищають від коронавірусу.

Як пише видання "The Hill", вчені підрахували, що ефективність вакцини Moderna від госпіталізації склала 93%, Pfizer-BioNTech і Johnson&Johnson 88% і 71%, відповідно.

"Хоча ці реальні дані свідчать про певний розподіл рівнів захисту в залежності від вакцини, всі схвалені або дозволені FDA вакцини від COVID-19 забезпечують істотний захист від госпіталізації з COVID-19", - зазначено в звіті CDC.

Учасниками дослідження стали понад 3600 дорослих, які потрапили в 21 лікарню США в 18 штатах з 11 березня по 15 серпня цього року. При цьому, 64% - були невакциновані, а 13% повністю щеплені вакциною Moderna. 20% були повністю щеплені вакциною Pfizer і 3,1% - Johnson&Johnson.

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Експеримент показав, що ефективність вакцини серед щеплених Moderna досягла 93% в період від 14 до 120 днів після другої дози. Однак вона трохи знизилася - до 92% через чотири місяці.

читайте такожВчені з'ясували головну причину смерті від кронавірусуАле разом з цим, дослідники зафіксували більш значне зниження ефективності серед щеплених Pfizer: 91% в період від 14 до 120 днів після другого щеплення і 77% після 120 днів.

Нагадаємо, раніше ізраїльський лікар розповів про те, чи варто робити третю дозу щеплення від коронавірусу. Також він назвав найефективнішу вакцину від Дельта-штаму.

Також раніше дослідники заявили, що у дітей, що народилися під час пандемії, знижений рівень інтелекту. Найбільше відхилення зафіксовані у дітей з асоціальних сімей.