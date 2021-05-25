Кремль назвав точну дату зустрічі Байдена і Путіна: що обговорять

Джо Байден та Володимир Путін проведуть зустріч 16 червня / Reuters

Президенти США та Російської Федерації – Джо Байден і Володимир Путін – зустрінуться 16 червня.

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться у швейцарському місті Женева, йдеться на сайті Кремль.

У Кремлі також розкрили, що глави держав збираються обговорити.

У повідомленні наголошується, що президенти, зокрема, обговорять розвиток відносин між Штатами та РФ, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, у тому числі врегулювання регіональних конфліктів та взаємодію у боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19 (стартувала у березні 2020-го).

Нагадаємо, Джо Байден у якості президента США вперше поговорив з Володимиром Путіним 26 січня.

У середині квітня глави Штатів та РФ ще раз поспілкувалися телефоном. Під час телефонної розмови американський лідер запропонував російському колезі зустрітися на території третьої держави. Подробиці майбутньої зустрічі не були відомі.

Західні ЗМІ дізналися, що зустріч Байдена та Путіна може відбутися у Женеві 15-16 червня.

Колишній міністр економіки та заслужений економіст України Віктор Суслов попереджав, що США можуть піти на поступки російській владі, щоб вбити клин між РФ та Китаєм. На його думку, американці можуть здати Україну назад під контроль Росії.