Названо умову повернення посла РФ у США після заяви Байдена

У Росії очікують, що Вашингтон зробить кроки щодо нормалізації відносин з Москвою / Reuters

Посол Росії у США Анатолій Антонов навряд чи найближчим часом відправиться до Вашингтона. Москва прийме рішення щодо його повернення до Штатів після того, як з'являться сигнали про нормалізацію російсько-американських відносин. Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков.

У коментарі РИА Новости він сказав, що терміни повернення Антонова до Вашингтона залежать від того, чи з'явиться прогрес у відносинах Росії і США в найближчому майбутньому. Росіяни очікують, що американці зроблять для цього певні дії.

"Це не питання найближчих днів. З термінами будемо визначатися в залежності від того, які кроки підуть з боку Вашингтона на двосторонньому треку. Ми очікуємо, що там зможуть все ж продемонструвати прагнення хоча б до відносної нормалізації наших відносин і щось зриме в цьому плані, щось видиме і помітне зроблять", - підкреслив Рябков.читайте такожУ США заявили про умови миру з РФ, повторивши слова Байдена на адресу Путіна

Відносини Росії і США