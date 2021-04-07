Названо умову повернення посла РФ у США після заяви Байдена

Повернення посла Росії Антонова до Вашингтона залишається непростим питанням, стверджують у російському МЗС.
Посол Росії у США Анатолій Антонов навряд чи найближчим часом відправиться до Вашингтона. Москва прийме рішення щодо його повернення до Штатів після того, як з'являться сигнали про нормалізацію російсько-американських відносин. Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков.
У коментарі РИА Новости він сказав, що терміни повернення Антонова до Вашингтона залежать від того, чи з'явиться прогрес у відносинах Росії і США в найближчому майбутньому. Росіяни очікують, що американці зроблять для цього певні дії.
"Це не питання найближчих днів. З термінами будемо визначатися в залежності від того, які кроки підуть з боку Вашингтона на двосторонньому треку. Ми очікуємо, що там зможуть все ж продемонструвати прагнення хоча б до відносної нормалізації наших відносин і щось зриме в цьому плані, щось видиме і помітне зроблять", - підкреслив Рябков.читайте такожУ США заявили про умови миру з РФ, повторивши слова Байдена на адресу Путіна
Відносини Росії і США
- Президент США Джо Байден 17 березня в інтерв'ю АВС у відповідь на питання журналіста про те, чи є президент РФ Володимир Путін "вбивцею", відповів ствердно. Також він сказав, що російський глава держави буде притягнутий до відповідальності за втручання Москви в американські вибори.
- Наступного дня, 18 березня, Росія прийняла рішення відкликати посла Анатолія Антонова з США. Дипломата відправили до Москви для участі в консультаціях, метою яких є обговорення подальших дипломатичних відносин двох держав.
- Пізніше на слова Байдена відповів Путін, який побажав здоров'я господареві Білого дому і сказав, що "хто так обзивається, той сам так називається".
- Путін викликав Байдена на публічні дебати, які було запропоновано провести в прямому ефірі.
- У Байдена від дебатів з Путіним вирішили відмовитися, тому що американський президент вже провів перемовини з російським главою держави.
- Посол Росії у США Анатолій Антонов 29 березня заявляв, що він сподівається на повернення до Вашингтона "вже найближчим часом".