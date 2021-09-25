"Не був пристебнутий ременем безпеки": авто з українцями потрапило в ДТП в Польщі, є загиблий

У салоні знаходилося три людини / скріншот з відео

Поблизу міста Олесниця на південному заході Польщі в ДТП 24 вересня загинув українець. За попередньою інформацією, йому було близько 30 років.

Місцеві правоохоронці розповіли, що водій втратив контроль над авто - транспортний засіб злетів з дороги, а потім перекинувся, повідомили на olesnica.naszemiasto.

Автомобіль Renault з'їхав з дороги та перекинувся. В результаті загинув передбачуваний водій-громадянин України, якому приблизно 30 років. За попередніми даними, він не був пристебнутий ременем безпеки або машина рухалася занадто швидко. Поліція повинна встановити, чи дійсно чоловік керував автомобілем.

Видання зазначає, що, крім загиблого, в автомобілі були 3 людини-серед них можуть бути громадяни України. Повідомляється, що серйозних травм у них немає.

читайте також7-річна дівчинка впала в кому після ДТП на Одещині: за кермом був 15-річний син поліцейськоїТакож ми повідомляли, що 25 вересня в Угорщині в результаті великої дорожньо-транспортної пригоди загинули громадяни України. П'ятеро людей померли після зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою поблизу угорського міста Абонь. Серед жертв - два громадянина України.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині сталася ДТП з пасажирським автобусом, в якому перебували українці. В результаті аварії є загиблий. Подія трапилася по дорозі з Бодрума в Денізлі. Автобус перевозив українських туристів