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"Не треба боятися розлютити Росію": Столтенберг розповів про вступ України до НАТО

5 жовтня 2021, 21:50
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Генеральний секретар НАТО заявив, що Україна і Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу.

Йенс Столтенберг
Єнс Столтенберг про вступ України до НАТО / Reuters

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що країни НАТО повинні посилити співпрацю з країнами, які хочуть приєднатися до Альянсу, в тому числі Україною і Грузією.

"Отже, мій меседж до країн-членів НАТО - і ми говорили про це вчора з президентом Байденом – полягає в тому, що ми повинні посилити підтримку, зробити більше для країн-аспірантів", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, Альянс повинен поглибити таку взаємодію, в тому числі шляхом проведення навчань, забезпечення більшої підтримки, а також допомоги в імплементації реформ, боротьбі з корупцією та зміцненні оборонних установ.

Що стосується перспектив розширення Альянсу і, зокрема, приєднання до нього України і Грузії, Столтенберг зазначив, що це, швидше за все, відбудеться не завтра.

Однак, він розкритикував позицію, в тому числі окремих західних політиків, що це, мовляв, підірве Росію.

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"Перш за все потрібно визначитися з основними принципами і цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. Ідея про те, що Росію буде провокувати приєднання менших сусідів до НАТО, є абсолютно помилковою", - підкреслив генсек Альянсу.

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На його думку, провокацію здійснює саме російська сторона, коли акцентує увагу на цьому.

"Я чую окремі голоси на заході, що ми, мовляв, повинні бути обережними (з розширенням НАТО – ред.), оскільки це провокує Росію. Але вони таким чином стверджують, що менші країни не мають права вибирати власну політику, що порушує їх суверенітет", - пояснив Столтенберг.

Вступ України до НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов жорстко критикував Німеччину і Францію через ситуацію з інтеграцією України до НАТО. За його словами, французька і німецька держава відмовили Києву у вступі до Альянсу в 2008 році, внаслідок чого через кілька років стався російсько-український конфлікт. Тоді, за його словами, Берлін і Париж "не хотіли злити Росію".

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відзначала, що серед країн НАТО вже є консенсус з питання вступу Києва до колективного блоку безпеки заходу. Однак для вдалого завершення процесу українській державі потрібно виконати реформи.

viber
НАТО Йенс Столтенберг
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