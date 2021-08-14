"Не треба судити людей за обкладинкою": 61-річна бабуся і 24-річний хлопець вирішили одружитися

Коран і Шеріл не звертають уваги на хейтерів / instagram.com/leolove_3

У Дейтоні, США, 24-річний Коран Маккейн і 61-річна Шеріл МакГрегор вирішили одружитися. Вони зійшлися на спільній любові до танців і регулярно публікують у Мережі танцювальні відео. Коран і Шеріл заявляють про щирість своїх почуттів і не звертають уваги на тих, хто з критикою ставиться до відносин з різницею в 37 років.

Британський таблоїд The Sun пише, що Шеріл познайомилася з Кораном, коли йому було 15 років. Минулого року вони вирішили бути разом. Їхні почуття спалахнули на тлі любові до танців. У соціальній мережі TikTok пара регулярно публікує різні танцювальні відео.

За словами 24-річного Корана, у нього немає корисливих мотивів у відносинах з Шеріл, А суттєвої різниці у віці він не відчуває.

"Я не відчуваю великої різниці у віці між нами. У Шеріл дуже молода душа і серце. Найбільшою помилкою є припущення хейтерів, що я використовую її або чекаю, коли з'явлюся в її заповіті. Це не так", – зазначив хлопець.

Коран і Шеріл вважають, що відносини - їхня особиста справа / instagram.com/leolove_3

Шеріл, у свою чергу, скептично ставиться до критиків їх відносин і вважає, що їх любов – особиста справа пари, і ніхто не повинен в це втручатися.

"Не треба судити книгу за обкладинкою. Ці люди кажуть тупу нісенітницю. Ми танцюємо і поширюємо позитивні вібрації. Ми робимо багато хорошого, я не дозволю ненависникам перемогти. Я ставлюся до нього добре, він ставиться добре до мене. Кому яка справа?"- підкреслила жінка

Примітно, акаунти Коран і Шеріл в соціальних мережах популярні. У 24-річного хлопця більше 826 тисяч передплатників і близько 13 мільйонів лайків. На аккаунт його майбутньої дружини підписалися понад 550 тисяч користувачів.