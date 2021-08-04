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Не зараз: ВООЗ закликає країни не прививати населення "бустерними" дозами вакцин проти коронавірусу

4 серпня 2021, 21:45

В Організації стурбовані розривом по вакцинації між бідними і багатими країнами.

коронавірус
ВООЗ вважає, що вакцини потрібно більше постачати в країни з низьким рівнем доходу / Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. Таку позицію у ВООЗ пояснюють розривом між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах, яке невпинно збільшується.

Про це в середу, 4 серпня, заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, пише Reuters.

"Розумію стурбованість всіх урядів щодо захисту свого населення від варіанту "Дельта". Але ми не можемо погодитися з тим, що країни, які використовували більшу частину світового постачання вакцин, використовують їх ще більше", - заявив голова ВООЗ.

В організації вважають, що більшість вакцин повинні надходити в країни з низьким рівнем доходу.

Третя доза вакцини проти коронавірусу - що про це відомо:

Виробник вакцини проти коронавірусної інфекції Pfizer / BioBTech опублікував результати дослідження, які показали, що третя доза щеплення даним препаратом збільшує кількість антитіл.

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Китайські дослідники вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech заявили, що третя доза їх вакцини може мати підсилювальний ефект в зміцненні імунітету людини.

Головний санлікар України Ігор Кузін розповів, що вчені перебувають на етапі дослідження тривалості дії імунітету проти коронавірусу після вакцинації, і додав, що "бустерна доза" може продовжити імунний захист. Також він зазначив, що чіткого розуміння про необхідність третьої дози вакцини ще немає.

У Нью-Йорку платитимуть по 100 доларів тим, хто погодиться на вакцинацію від коронавірусу

Хто вже зробив "бустерне" щеплення:

Нещодавно щеплення третьою дозою отримав президент Ізраїлю Ісаак Герцог. Також в цій країні стартувала кампанія з вакцинації "бустерними дозами" людей у віці понад 60 років.

вакцинація ВООЗ Коронавірус Київ
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