"Не в найближчі роки": у Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС

У Єврокомісії оцінили перспективу вступу України до ЄС / УНІАН

В Європейській комісії оцінили перспективи членства України в Європейському Союзі. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС в найближчі 3-5 років.

В інтерв'ю виданню РБК-Україна він зазначив, що ЄС підтримує роботу України з тіснішої інтеграції, проте це в першу чергу політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами.

Домбровскіс вважає, що питання вступу України до ЄС треба зберігати на порядку денному, але в той самий час важливо зосередити увагу на можливостях, які дає Угода про асоціацію. При цьому він вказав, що в найближчі 3-5 років питання про запуск процедури членства України в ЄС навряд чи буде піднято.

"Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС і того, як проходять питання щодо розширення, то так, думаю, що, на жаль, це малоймовірно в найближчі роки", – підсумував політик.

На початку серпня в статті для видання Foreign Affairs глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів України визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС.

Нагадаємо, що раніше цього року Україна прийняла нову стратегію зовнішньої політики, в якій вказано курс держави на інтеграцію в Північноатлантичний альянс і боротьбу з агресією Росії. Вперше за 30-річчя незалежності держави з'явився чіткий документ, в якому вказані ключові напрямки зовнішньополітичного розвитку країни.