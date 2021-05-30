Деяким не було і трьох років: у Канаді на місці колишньої школи знайшли останки 215 дітей

Школа-інтернат в Камлупсі, заснована в 1890 році, була однією з найбільших в країні та пропрацювала до 1978 року / Фото Reuters

У місті Камлупс в Британській Колумбії у Канаді в колишній школі-інтернаті, яка закрилася сорок років тому, виявили моторошну знахідку. Там виявили масове поховання з останками 215 дітей. Деяким з померлих не було і трьох років.

Останки були виявлені фахівцями за допомогою наземних радарів. Як повідомили представники громади, що називає себе Народ злиття (Tk'emlups te Secwepemc), останки належать вихованцям школи-інтернату, що була створена для асиміляції корінних народів, передає ВВС. Зараз ведуться роботи щодо встановлення причин і дати смерті дітей.

Голова громади Розанна Казимир повідомила, що поховання ніколи не документувалося адміністрацією школи.

Поховання ніколи не документувалося адміністрацією школи / Фото Reuters

Жителі та влада Канади шоковані новиною про виявлення масового поховання дітей в Камлупсі.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо написав у Twitter, що звістка "розбила його серце". Також він назвав зроблене в Британській Колумбії відкриття "болючим нагадуванням про ганебну главу історії нашої країни".

Міністр із відносин з корінними народами Керолайн Беннетт заявила, що подібні школи-інтернати були частиною "ганебної колоніальної політики", і пообіцяла, що уряд "увічнить пам'ять загиблих невинних душ".

Школи-інтернати для асиміляції корінних народів в Канаді

У XIX і XX століттях в Канаді діяли школи-інтернати. Туди з метою примусової асиміляції поміщали дітей та підлітків з числа корінних народів. З 1863 по 1998 рік через такі заклади пройшли понад 150 тисяч дітей, яких забирали з їхніх власних сімей.

Вихованцям інтернатів часто забороняли говорити рідною мовою і практикувати свої культурні звичаї. Часто в таких школах діти піддавалися жорстокому поводженню і насильству.

Школа-інтернат в Камлупсі, заснована в 1890 році, спочатку під управлінням Римсько-католицької церкви, була однією з найбільших в країні та пропрацювала до 1978 року. У 50-ті роки минулого століття кількість її вихованців досягала 500 осіб.

Школа-інтернат в Камлупсі / Фото Reuters

Спеціальна комісія правди та примирення, створена в 2008 році, виявила, що багато дітей, які пройшли через інтернати для корінних народів, так і не повернулися в свої рідні громади.

У доповіді комісії, опублікованій в 2015 році, таку політику назвали культурним геноцидом. У 2008 році канадський уряд офіційно вибачився за цю систему.

Як повідомляв Главред, американські археологи виявили так зване вампірське поховання на одному з найнезвичайніших кладовищ Італії.

За даними ЗМІ, 10-річну дитину поховали з каменем у роті: так за старих часів ховали тих, кого вважали вампіром, щоби попередити їхнє можливе воскресіння.