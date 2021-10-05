Німецький регулятор звернувся з жорсткою вимогою до компанії-оператора Північного потоку-2

Німеччина вимагає від Північного потоку-2 гарантій відповідності нормам ЄС / Фото Reuters

Німецький енергетичний регулятор (Bundesnetzagentur, BNetzA) попросив швейцарську компанію Nord Stream 2 AG надати гарантії того, що газопровід Північний потік-2 відповідає нормам Євросоюзу.

Зокрема, це стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку, передає Reuters.

"Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, в разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу", - йдеться в повідомленні німецького регулятора.

У BNetzA заявили, що зробили запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть початися найближчим часом.

Як повідомляв Главред, 4 жовтня Газпром почав заповнення першої нитки Північного потоку-2 газом для випробувань. Однак для початку поставок блакитного палива з РФ до Німеччини проекту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

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Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство отримало 13 вересня. Вона повинна бути розглянута впродовж чотирьох місяців. Потім проект рішення буде спрямований на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

Після того як Федеральне мережеве агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці для ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу.

"Експлуатація без відповідної сертифікації каратиметься штрафом", - зазначив 4 жовтня представник німецького регулятора.

Будівництво та запуск Північного потоку-2

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2.

Наприкінці вересня колишній посол США в Німеччині, керуючий партнер лобістської фірми McLarty Associates Річард Берт заявив, що США можуть запровадити санкції проти газопроводу Північний потік-2 вже в грудні.

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік-2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.

США і Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.