Незвичайна ДТП: у Росії танк перекинувся і впав на вежу

У Південно-Сахалінську перекинувся танк / Фото соцмережі

У російському місті Южно-Сахалінськ сталася незвичайна ДТП. Посеред об'їзної дороги в районі Троїцького місцеві жителі помітили танк, який лежить на вежі.

Аварія сталася при транспортуванні. Танк впав з тягача посеред дороги і приземлився на вежу, повідомляє КП.

ДТП з військовою технікою сталася на виїзді з міста. Попередня причина - неправильне завантаження танка на тягач.

На повороті причіп нахилився і бойова машина впала на дорогу.

Як повідомляв Главред, в 2018 році в центрі Києва, прямо на перехресті сталася унікальна дорожня пригода – заглох танк. Військова техніка їхала на генеральну репетицію параду на честь Дня Незалежності.