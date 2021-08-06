Негода в Польщі: повалені дерева, затоплені будинки та дороги

У Польщі зливи затопили будинки

У Польщі дуже сильні зливи затопили дороги та понад 700 будинків, а на півдні країни піднявся рівень води у річках, пише RMF24.

Найскладніша ситуація зараз у Малій Польщі. Саме там дощі затопили сотні будинків і понад 100 ділянок доріг.

У Мережі з'явилися відео, як на даний момент виглядають затоплені зливою вулиці.

Зараз польська влада намагається усунути наслідки негоди.

Як пише ЗМІ Krakоw PL, в одному із польських міст, Старому Бежанові, зараз працюють пожежна частина і муніципальна поліція. Також там знаходиться заступник мера міста і представники Центру управління кризами.

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Раніше Главред писав про те, що в Києві вночі, 6 серпня, потужний ураган наробив біди. Дерево впало на автомобіль і пошкодило його. Подія трапилась 6 серпня у Солом'янському районі столиці.

У Києві очікуються грози, вдень значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с (і рівень небезпеки, жовтий).

В Україні через сильний дощ, гроз і пориви вітру знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях. Зараз на місцях працюють бригади обленерго.