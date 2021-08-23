Немає сенсу: у Путіна звинуватили Україну і висловилися про зустріч у нормандському форматі

Пєсков висловився про нормандську зустріч / УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що поки немає підстав проводити зустріч у нормандському форматі.

За його словами, по суті нічим наповнити зустріч глав країн.

"Що стосується саміту нормандської четвірки. Всі хочуть провести саміт нормандської четвірки так, щоб це стало вагомим кроком на шляху внутрішньоукраїнського врегулювання (в РФ вважають напад Росії на Україну внутрішнім конфліктом - ред.). Але для того, щоб проводити саміт, потрібно якесь субстантивне наповнення цього саміту. Воно як і раніше відсутнє", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна також в черговий раз звинуватив Україну в нібито невиконанні Мінських домовленостей.

"Зараз єдине, про що можна говорити, - це констатувати відсутність просування, а за деякими параметрами і деградацію ситуації", - заявив Пєсков.

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Переговори в нормандському форматі - про що раніше писав Главред:

Президент Володимир Зеленський 13 липня заявив, що Німеччина, Франція та Україна наполягають на проведенні зустрічі на рівні лідерів країн нормандського формату. План з реалізації Мінських угод, який слід обговорити, переданий Москві. І на даний момент зустріч відкладається через Росію.

15 липня в Кремлі заявили, що Росія, Україна, Франція і Німеччина виступають на підтримку проведення саміту в рамках нормандського формату по Донбасу. Але на даний момент немає ніяких конкретних домовленостей щодо термінів проведення заходу.

Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з врегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску газопроводу Північний потік-2. Зокрема, офіційний Берлін пообіцяв активізувати переговори в нормандському форматі.