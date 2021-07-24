Ні Байден, ні віцепрезидент США не приїдуть до України на саміт Кримської платформи - Кент

Ні Байден, ні Камала Гарріс не приїдуть в Україну на саміт Кримської платформи - Кент / Reuters

До України на саміт Кримської платформи не приїде ні президент США Джо Байден, ні віцепрезидент Камала Гарріс. Однак країну в Києві все одно представлятимуть на високому рівні, заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.

В інтерв'ю Радіо Свобода Кент зазначив, що Вашингтон розуміє, що Кримська платформа дуже важлива, тому від США представник буде.

"Від нас буде член Кабінету (уряду - ред.). Тобто це не буде президент або віцепрезидент, але буде член Кабінету", – підкреслив Кент.

Водночас імені чиновника поки не називають.

На думку Кента, мова йде не тільки про те, що відбудеться 23 серпня.

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"Це має бути тривалий процес. Це тільки початок, не кінець. Є дуже багато людей, які вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Ми повинні їм допомогти", - сказав він.

Кримська платформа - про що йшлося раніше:

26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає запуск заходів, спрямованих на звільнення і повернення анексованого Криму. Серед них доручення Кабміну про організацію Кримської платформи. Захід пройде напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України. Саміт відбудеться у Києві.

Детальніше про те, на кого Україна чекає на саміті, можете дізнатися з сюжету ТСН:

26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.

11 березня Рада національної безпеки та оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 1 травня, що в саміті Кримської платформи візьмуть участь Сполучені Штати Америки.