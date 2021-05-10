Нідерланди подали позов проти Росії через збитий над Донбасом Боїнг МН17

Боїнг MH17 / Reuters

Влада Нідерландів подала позовну заяву проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її причетність до збиття пасажирського лайнера рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році. Про це повідомляють представники пресслужби нідерландського уряду.

Нідерланди передали в ЄСПЛ всі дані у справі МН17. Такою скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі.

"Забезпечення справедливості стосовно 298 жертв катастрофи рейсу MH17 і їх родичів було і залишається вищим пріоритетом для Кабінету Міністрів. Крок, який ми робимо сьогодні, направляючи справу до ЄСПЛ і тим самим максимально підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети", − заявили чиновники уряду.

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