Нідерланди подали позов проти Росії через збитий над Донбасом Боїнг МН17

Нідерланди передали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) всі дані у справі МН17 - щоб підтримати скарги родичів тих, хто загинув в авіакатастрофі.
Влада Нідерландів подала позовну заяву проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її причетність до збиття пасажирського лайнера рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році. Про це повідомляють представники пресслужби нідерландського уряду.
Нідерланди передали в ЄСПЛ всі дані у справі МН17. Такою скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі.
"Забезпечення справедливості стосовно 298 жертв катастрофи рейсу MH17 і їх родичів було і залишається вищим пріоритетом для Кабінету Міністрів. Крок, який ми робимо сьогодні, направляючи справу до ЄСПЛ і тим самим максимально підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети", − заявили чиновники уряду.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Боїнг-777 був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області над територією, яку контролювали бойовики "ДНР", загинули всі люди, які були на борту, – 298 осіб (громадяни 10 країн).
- Пізніше було встановлено, що літак збитий зенітно-ракетним комплексом Бук. Міжнародна слідча група оголосила, що Бук належав російській армії.