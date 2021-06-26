"Ніколи не буде": у ФРН пояснили, чому Берлін не надасть Україні зброю

Німеччина не готова надати зброю Україні через історичні питання / pixabay

У Німеччині з крайньою тривогою ставляться до питання направлення озброєнь у Східну Європу. Берлін історично вважає, що німецької зброї в цьому регіоні не повинно бути ніколи. Можливо, в майбутньому держава зможе змінити своє рішення, проте наразі історичні аспекти є визначальними в існуючому питанні. Про це заявила німецький посол в Україні Анка Фельдгузен.

"Для Німеччини історично Східна Європа - особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде", - розповіла вона у інтерв'ю Дзеркалу тижня.

За словами Фельдгузен, це закладено у виховання німців. Більшість людей у Німеччині не знають, що відбувається на сході України і не бачили війни, тому їхня думка не змінюється.

"Ця ідея ніби в ДНК німців. І дуже мало моїх співвітчизників, які, як я, бачили війну зараз і тут. Я теж була так вихована", - зазначила посол

Для Берліна питання постачань зброї конкретно до Східної Європи є складним. Зміна ситуації може відбутися тільки в результаті спільної роботи німецьких парламенту і уряду у даному напрямку.

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"Вчора (22 червня) була символічна дата - 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз. Для нас все це дуже складно. І треба знайти і в Бундестазі, і в уряді більшість, щоб змінити думку про зброю для цього регіону. Це дійсно складно", - уточнила вона.читайте також"Боротьба України - це поєдинок Європи": у ФРН зробили різку заяву про зброю для Києва

Історична пам'ять, як і раніше, переважає в політичній свідомості Німеччини. Однак через певний час це питання все ж таки можуть переглянути.

"Я кажу про історію, а вона ще дуже присутня у Німеччині в наших дискусіях, і ви ж бачите зараз ці суперечки про політику пам'яті. І ми дуже обережні в цих питаннях...часи і уряди змінюються" і можливо, щось зміниться і в цьому питанні", - підкреслила Анка Фельдгузен.

Ситуація з постачаннями зброї Німеччини до Україну

Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung у квітні повідомляло про те, що Україна звернулася до ФРН з проханням надати озброєння з метою захисту державою Чорноморського узбережжя. У Німеччині думки щодо цієї ситуації розділилися. Міністр закордонних справ Хайко Маас рішуче виступив проти такої ініціативи, а очільниця Міноборони Аннегрет Крамп-Карренбауер і голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттген не виключили реалізації подібних планів.

Глава МЗС ФРН Хайко Маас пізніше сказав, що військовий конфлікт на Донбасі має бути врегульовано виключно на базі мирних домовленостей, а постачання зброї Україні не вирішує проблему.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував позицію Берліна щодо збройового питання і підкреслив, що Київ має право на самозахист.