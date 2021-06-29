Ногами по голові: у Польщі до півсмерті відгамселили українця за розмову рідною мовою

У Польщі жорстоко побили українця / epoznan.pl

У Польщі група українців, які розмовляли рідною мовою, зазнала нападу агресивного чоловіка.

При цьому один з постраждалих від отриманих травм втратив свідомість, його відвезли в лікарню, повідомляє видання Epoznan.

Напад стався в місті Познань в районі Стшешинського озера на пляжі. При цьому нападник бив українців ногами по голові.

"Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочиваючим вдалося його зловити", - наводиться розповіді очевидця.

Відзначається, що напав на українців поляк перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Реклама

"Поліцейські з водної поліції на човні прибули на місце після повідомлення від відпочиваючих. Їм показали місце, де лежить без свідомості побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він прийшов до тями і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи образи на основі національності", - розповіли в місцевій поліції.

Побитого українців взяли під варту, його повинні допитати і пред'явити звинувачення.

читайте такожПольща зібралася вакцинувати українських заробітчан ще на кордоні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в польському селі Погожице Малопольського воєводства був здійснено підпал хостелу, в якому мешкали 12 осіб, троє з них – українці.На момент пожежі в хостелі були 12 осіб, серед них троє українців, які приїхали на заробітки до Польщі. Пожежники спрацювали оперативно-людей в екстреному порядку вивели з приміщень.