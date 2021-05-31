"Нормандський формат" не залежить від подій у Білорусі - Меркель

Меркель висловилася про Білорусь і Нормандський формат / УНІАН

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій в Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких тривають переговори, називаються "мінськими", пише Swissinfo.

"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією, це ніяк не відповідає нашим стандартам... Ми будемо дуже цілеспрямовано реалізовувати санкції", - сказала Меркель журналістам у Берліні в понеділок.

Тим не менш, зазначила вона, "нормандський формат" має працювати й далі, незважаючи на те, що прогрес в рамках цього переговорного процесу йде дуже важко.

читайте такожМеркель зробила заяву про заборону білоруським авіакомпаніям літати в ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав слова Меркель, заявивши, що вирішення конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме в нормандському форматі.

"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно. Я не бачу більш ефективних способів роботи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці був досягнутий прогрес", - підкреслив французький президент.

Переговори по Донбасу