"Нормандський формат" не залежить від подій у Білорусі - Меркель

Канцлер Німеччини висловилася про те, чи вплинуть події в Білорусі на переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій в Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких тривають переговори, називаються "мінськими", пише Swissinfo.
"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією, це ніяк не відповідає нашим стандартам... Ми будемо дуже цілеспрямовано реалізовувати санкції", - сказала Меркель журналістам у Берліні в понеділок.
Тим не менш, зазначила вона, "нормандський формат" має працювати й далі, незважаючи на те, що прогрес в рамках цього переговорного процесу йде дуже важко.
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Президент Франції Еммануель Макрон підтримав слова Меркель, заявивши, що вирішення конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме в нормандському форматі.
"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно. Я не бачу більш ефективних способів роботи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці був досягнутий прогрес", - підкреслив французький президент.
Переговори по Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив про те, що переговори щодо можливої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним вже ведуть Банкова з Кремлем.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт таких переговорів і уточнив, що з російської сторони ситуацію курирує заступник голови АП РФ Дмитро Козак. При цьому в Москві поки не впевнені, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися.
- На думку Зеленського, для вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі слідує проводити роботу в рамках нормандського формату, вести прямий діалог з Путіним і підключати до питання Вашингтон.
- Радник Голови ВП Олексій Арестович вважає, що Зеленський і Путін можуть домовитися з деяких питань по Донбасу.