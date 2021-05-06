Нові правила в'їзду в ЄС: як можна буде відвідати країни Шенгенської зони

Нові правила в'їзду в ЄС / УНІАН

Є дві умови, яким повинна відповідати Україна в цілому або ті українці, які їдуть до ЄС, щоб відповідати новим правилам. Єврокомісія оприлюднила проєкт нових правил перетину кордонів країн, які входять до Євросоюзу.

Формально даний документ повинен пройти процедуру прийняття, але Брюссель вже проконсультувався з урядами держав-членів ЄС. Є інформація, що чиновники бажають відкрити кордони вже влітку 2021 року − щоб оживити економіку ЄС завдяки туристам.

Євробюрократи запропонували дві можливі підстави для відкриття кордонів. Перш за все, Європейський союз дасть дозвіл на в'їзд з тих країн, де рівень захворюваності коронавірусу COVID-19 відносно невисокий (до 100 нових випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні), і при цьому проводиться достатньо тестів, щоб частка позитивних не перевищувала 4%.

Для таких країн порядок в'їзду може бути майже таким же, як і до пандемії – без самоізоляції, з будь-якою метою в'їзду (хоча не виключено, що окремі держави або авіалінії вимагатимуть від пасажирів з таких країн негативний тест або довідку про вакцинацію).

"Єврокомісія пропонує країнам-членам ЄС послабити обмеження на "несуттєві поїздки" (туризм, поїздки до друзів і так далі − Главред) з урахуванням того, як просувається вакцинація і як змінюється епідемічна ситуація в світі", − йдеться в проекті правил.

Крім того, в документі міститься чітке зобов'язання для країн-членів Євросоюзу відкрити кордони для тих іноземців, які завершили вакцинацію, а також позбавити їх від вимог щодо самоізоляції, якщо такі вимоги зняті для тих, хто подорожує всередині Євросоюзу.

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