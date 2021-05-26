Нові санкції проти Білорусі можуть торкнутися основного експортного товару республіки

Євросоюз готує санкції проти Білорусі, які можуть торкнутися експорту калію.
Європейський союз готовий найближчим часом ввести нові санкцій проти Білорусі.
Як пише Bloomberg з посиланням на європейського чиновника, вони можуть торкнутися постачання калійних добрив, які є однією з основних статей білоруського експорту.
Повідомляється, що європейські лідери обговорюють адресні економічні санкції проти Білорусі. А калійна промисловість може потрапити під удар, оскільки в ній найбільш активні державні підприємства.
Зараз юристи ЄС, за даними журналістів, працюють над тим, щоб рамки санкцій були чітко визначені, щоб запобігти потенційним судовим розглядам і заручитися підтримкою всіх держав-членів.
"Багато чого буде залежати від того, який тип санкцій буде реалізований", - повідомляє Bloomberg.
Білоруськалій є одним зі світових лідерів з виробництва добрив.
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Тільки в минулому році на його частку припало 8,3% всього білоруського експорту, а виручка склала 2,4 млрд доларів. Мита на експорт і податки цього підприємства складають до 10% бюджету Білорусі.
Крім того, розглядається повна заборона на контакти європейських компаній з білоруськими.
Новини Білорусі - про що раніше повідомляв Глввред:
- У Мінську 23 травня з ініціативи білоруської держави була здійснена посадка літака компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Влада повідомляла про "бомбу на борту", що стало причиною вимушеної посадки авіалайнера. Однак вибухових пристроїв на лайнері виявлено не було.
- Серед пасажирів рейсу був білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Разом з дівчиною Софією Сапегою його затримали силовики.
- Європейський Союз у зв'язку з даним інцидентом закликав європейські компанії припинити авіаперельоти в небі над Білоруссю. У свою чергу, білоруським авіакомпаніям закриють доступ до неба Європи. У ЄС вимагають, щоб Мінськ звільнив Протасевича і Сапегу.