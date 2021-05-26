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Нові санкції проти Білорусі можуть торкнутися основного експортного товару республіки

26 травня 2021, 19:58
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Євросоюз готує санкції проти Білорусі, які можуть торкнутися експорту калію.

Білорусь, протести
Санкції проти Білорусі / Reuters

Європейський союз готовий найближчим часом ввести нові санкцій проти Білорусі.

Як пише Bloomberg з посиланням на європейського чиновника, вони можуть торкнутися постачання калійних добрив, які є однією з основних статей білоруського експорту.

Повідомляється, що європейські лідери обговорюють адресні економічні санкції проти Білорусі. А калійна промисловість може потрапити під удар, оскільки в ній найбільш активні державні підприємства.

Зараз юристи ЄС, за даними журналістів, працюють над тим, щоб рамки санкцій були чітко визначені, щоб запобігти потенційним судовим розглядам і заручитися підтримкою всіх держав-членів.

"Багато чого буде залежати від того, який тип санкцій буде реалізований", - повідомляє Bloomberg.

Білоруськалій є одним зі світових лідерів з виробництва добрив.

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Тільки в минулому році на його частку припало 8,3% всього білоруського експорту, а виручка склала 2,4 млрд доларів. Мита на експорт і податки цього підприємства складають до 10% бюджету Білорусі.

Крім того, розглядається повна заборона на контакти європейських компаній з білоруськими.

Новини Білорусі - про що раніше повідомляв Глввред:

  • У Мінську 23 травня з ініціативи білоруської держави була здійснена посадка літака компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Влада повідомляла про "бомбу на борту", що стало причиною вимушеної посадки авіалайнера. Однак вибухових пристроїв на лайнері виявлено не було.
  • Серед пасажирів рейсу був білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Разом з дівчиною Софією Сапегою його затримали силовики.
  • Європейський Союз у зв'язку з даним інцидентом закликав європейські компанії припинити авіаперельоти в небі над Білоруссю. У свою чергу, білоруським авіакомпаніям закриють доступ до неба Європи. У ЄС вимагають, щоб Мінськ звільнив Протасевича і Сапегу.

Санкції проти Білорусі санкції Євросоюзу
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