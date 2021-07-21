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Новий мегапалац: під Москвою біля резиденції Путіна розгорнули масштабне секретне будівництво

21 липня 2021, 01:14

Гігантське будівництво йде на ділянці землі площею 107 тисяч квадратних метрів.

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Масштабне будівництво в Підмосков'ї / МБХ-медіа

У Підмосков'ї недалеко від резиденції президента Володимира Путіна Ново-Огарьово триває масштабне секретне будівництво. Призначення об'єкта поки залишається невідомим.

Багатоповерхові об'єкти зводять на ділянці землі площею 107 тисяч квадратних метрів, який розташований на березі Москви-ріки, поруч з резиденцією російського президента, пише МБХ медіа.

У повідомленні наголошується, що на під'їздах до ділянки чергують співробітники поліції, які не пропускають всередину машини і пішоходів, посилаючись на те, що ведеться будівництво режимного об'єкта.

Також підкреслюється, що на території вже закінчилося будівництво гостьового будинку площею близько 400 тисяч квадратних метрів. За словами будівельників, крім цього там зводять льодовий майданчик площею близько 30 тисяч квадратних метрів без урахування підземних поверхів, а також чотириповерховий гостьовий комплекс площею близько 10 тисяч квадратних метрів і лікувально-оздоровчий комплекс площею понад 16 тисяч квадратних метрів.

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/ МБХ-медіа

А з протилежного від резиденції Путіна берега Москви-ріки будують двосмуговий міст з тротуаром, вартість якого оцінюється приблизно в 200 млн рублів.

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/ МБХ-медіа

Крім того, в повідомленні уточнюється, що земельна ділянка, де відбувається масштабне будівництво, належить Російській Федерації, проте навесні 2020 року вона повинна була бути передана у користування Федеральній службі охорони. У той же час призначення цієї землі — для сільськогосподарських потреб, а це означає, що будівництво на ній повинно бути заборонено.

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/ МБХ-медіа

Нагадаємо, раніше у Фонді боротьби з корупцією оприлюднили розслідування, в якому говориться, що загальна площа "палацу Путіна" оцінюють в 17 691 квадратний метр, а попередня вартість будівництва становить близько 100 млрд рублів.

У фонді з'ясували, що на території особняка є підземний вісімдесятиметровий міст, Льодовий палац, тунель для спуску до Чорного моря і навіть церква.

У Кремлі стверджують, що цей особняк не був побудований для президента РФ.

новини Росії Володимир Путін
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