УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Новий саміт щодо Донбасу і реалізація "Мінська": у ФРН розкрили деталі діалогу лідерів "Нормандії"

11 жовтня 2021, 23:15

Лідери країн нормандського формату готові вести подальші перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, сказав Штеффен Зайберт.

Нормандський формат
Україна, Німеччина, Франція і Росія посилюють перемовини в рамках нормандського формату / УНІАН

Канцлерка ФРН Ангела Меркель і глава Франції Еммануель Макрон обговорили з президентом України Володимиром Зеленським питання реалізації Мінських угод щодо Донбасу, а також паризьких домовленостей 2019 року. За підсумками розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Меркель і Макрон домовилися про те, що лідери країн попросять глав МЗС провести зустріч в рамках нормандського формату. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Під час своєї заяви представник Кабміну ФРН розповів про те, що Меркель і Макрон разом із Зеленським обговорили питання реалізації Мінських угод і паризького комюніке. Сторони домовилися вести подальші перемовини щодо вирішення конфронтації в рамках нормандського формату.читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

Крім того, Меркель і Макрон домовилися з Путіним про те, що сторони попросять міністрів закордонних справ вже незабаром провести зустріч у нормандському форматі на своєму рівні.

"Канцлерка і французький президент закликали російського президента до перемовин у нормандському форматі. Співрозмовники погодилися попросити міністрів закордонних справ найближчим часом зустрітися з цього приводу", - підкреслив Штеффен Зайберт.

Перемовини щодо Донбасу в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня через відеозв'язок провів перемовини з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками перемовин лідери країн домовилися активізувати дискусію щодо Донбасу, а також консультації з приводу організації зустрічі нормандської четвірки.

Реклама

Пізніше відбулися телефонні перемовини Меркель і Макрона з російським президентом Володимиром Путіним. Глава РФ звинуватив Україну в невиконанні Мінських угод і паризьких домовленостей. Однак у Кремлі заявили про готовність посилити консультації в рамках "Нормандії", а також обговорювати умови можливої організації саміту лідерів нормандського формату.

Президент Зеленський уточнив, що нормандський формат залишається єдиним майданчиком, в рамках якого можна домовитися про врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Він сподівається на конструктивну зустріч нормандської четвірки вже найближчим часом.

viber
Володимир Зеленський нормандський формат Ангела Меркель Володимир Путін Еммануель Макрон новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Новий саміт щодо Донбасу і реалізація "Мінська": у ФРН розкрили деталі діалогу лідерів "Нормандії"». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Надя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальниківНадя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальників Гороскоп на 9 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі або фінансовий успіхГороскоп на 9 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі або фінансовий успіх Руйнуємо міфи: добірка "шкідливих" продуктів, які насправді корисніРуйнуємо міфи: добірка "шкідливих" продуктів, які насправді корисні "Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа"Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа Зірка "Службового роману" померла від коронавірусуЗірка "Службового роману" померла від коронавірусу

Останні новини

07:49

Всі західні регіони заливатимуть дощі: прогноз погоди на вівторок, 12 жовтня

07:33

"Я щасливий": Еллерт показав кумедне відео з Мішиною та вкотре підігрів чутки про возз'єднання

07:22

У Польщі в хостелі за дивних обставин померла 51-річна українка Відео

06:54

На зміну дощу та снігу прийде потужна хвиля тепла: синоптик уточнив прогноз погоди на тиждень Відео

06:42

Наслідки Північного потоку-2:чому газ і дизель на АЗС все ще коштують так дорого Погляд

Реклама
06:33

Гороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний роман Відео

06:18

До чого сниться кінь: тлумачення відомих сонників

05:36

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильныше Фото

05:15

Ці продукти захистять від раку грудей: додайте їх у свій раціон вже сьогодні

05:10

Повернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміни Відео

05:01

Україна стрімко мчить до НАТО: Київ очікує на рішення з питання вступу до Альянсу у 2022 році Відео

04:46

"Гібридний мир": Клімкін спрогнозував майбутнє відносин України та Росії

04:37

Як схуднути: названо найкращі способи навчитися не переїдати Відео

03:44

П'ять найгірших сніданків для довголіття, на думку експертів зі старіння Відео

03:20

На США і Росію очікує провал через Україну: дипломат назвав сценарій візиту Нуланд до Москви

03:10

Скільки жінкам потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років - відповідь чиновників

02:39

Локдаун - не панацея: епідеміолог запропонував альтернативу

02:27

У МОЗ зізналися, хто має право на безкоштовний тест на коронавірус

01:39

Метадон в крові Полякова: експерт побачив нестикування і висунув несподівану версію Відео

01:12

Прикмети на 12 жовтня: що не можна робити в день Феофана і як не потрапити в біду Відео

Реклама
00:50

Алкоголь на порожній шлунок: що насправді відбувається з організмом Відео

00:20

Гороскоп на 12 жовтня 2021 для всіх знаків зодіаку: зрада, підступи недругів або витрати Відео

00:11

Діалог Меркель і Макрона з Путіним та Зеленським став проривом: оголошена нова зустріч щодо Донбасу Відео

11 жовтня, понеділок
23:56

Польща провокує "руйнування" Євросоюзу: в чому причина

23:25

Похолодання та дощі: Україну накриє моторошна негода Відео

23:15

Новий саміт щодо Донбасу і реалізація "Мінська": у ФРН розкрили деталі діалогу лідерів "Нормандії" Відео

22:57

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Відео

22:23

Більш ніж 40% росіян не хочуть бачити Путіна на посаді президента - соцопитування

22:17

Нормандський формат - шанс для України: Зеленський закликав до завершення війни на Донбасі Відео

22:10

У Кремлі занепокоєні погіршенням стану здоров'я Путіна

21:53

У моду на зиму 2021-2022 увійшли напрочуд гарні жіночі шарфи, які радують око і гріють душу Фото

21:12

Путін вибухнув звинуваченням на адресу Києва щодо Донбасу, а в Кремлі оголосили перезапуск перемовин Відео

21:09

Нові санкції ЄС проти Росії: у МЗС України розкрили подробиці

21:00

Інфекційне відділення в дитячій лікарні у Дрогобичі оздоблене художніми розписами новости компании

20:10

Зеленський домовився з Меркель і Макрона про перезапуск діалогу щодо Донбасу в нормандському форматі Відео

20:07

Чорно-білий кіт Крейг проводжає дівчинку та зустрічає зі школи

19:45

Стаття Медведєва: якого "адекватного" керівництва України готовий терпляче чекати Кремль Погляд

19:14

Пішов із життя львівський музикант, фронтмен гурту Мертвий півень

19:05

Збив на смерть 10-річну дівчинку: у Києві суд більше 3 років не може винести вирок підозрюваному

18:50

Немає газу для лікарень та шкіл: мер одного з міст заявив про надзвичайну ситуацію Відео

Реклама
18:31

Надя Дорофєєва грайливо задерла светр і засвітила пружні груди і прес в ніжному образі

18:27

Поїзд врізався в комбайн прямо на переїзді, рейс затримується

18:06

Нова хвиля COVID-19: в Україні встановлено історичний рекорд за кількістю викликів "швидкої" Відео

18:03

"Стала не потрібна": історія Кудрі, яку за 7 років повернули до притулку, отримала продовження

17:40

Злетів у повітря: житель Рівного на Буковині підірвався на снаряді часів війни Відео

17:38

Нові правила карантину: українців без щеплення не пустять у транспорт

17:18

Агресія РФ проти України: ЄС ввів санкції відносно ще восьми росіян Відео

17:14

Зірка "Службового роману" померла від коронавірусу

17:04

США та РФ будують плани щодо Донбасу: ЗМІ дізналися про перезапуск діалогу відносно України

17:01

"Схожа на втікачку з психушки": Регіна Тодоренко неприємно здивувала підписників зміною іміджу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти