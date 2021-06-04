Новий удар по Північному потоку-2: У Путіна оцінили ймовірність провалу запуску газопроводу

Пєсков не виключив подальших проблем з проектом Північний потік-2 / Reuters

У Кремлі не виключають, що у проекту Північний потік-2 можуть виникнути проблеми на етапі сертифікації та страхування газопроводу. Однак наразі у Москві не бачать сенсу обговорювати таку можливу проблему. При цьому російська влада не бачить взаємозв'язку із завершенням нового етапу спорудження трубопроводу і частковою відмовою американців від санкцій. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі він сказав про те, що завершення робіт з укладання першої нитки газопроводу не пов'язане з рішенням США щодо санкцій.

"Ні, це не результат відмови", - сказав спікер Кремля.

Також він не виключив обставин, за яких Північний потік-2 може зіткнутися з проблемами сертифікації та страхування. Однак це питання для Москви наразі не актуальне.читайте також"Потрібна добра воля України": Путін пояснив ситуацію з транзитом газу після запуску СП-2

"Може бути все що завгодно, зараз же немає нічого, про це навряд чи можна евентуально говорити", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, в п'ятницю, 4 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що перша нитка газопроводу СП-2 вже прокладена. Газпром вже може наповнювати трубопровід газом.

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США відмовилися від санкцій проти Nord Stream AG, яка є компанією-оператором газопроводу СП-2. Також Вашингтон прийняв рішення не впроваджувати санкції щодо її гендиректора Матіаса Варніга.

Як вважають журналісти, таке рішення Вашингтона продиктоване планами американців налагодити відносини з Німеччиною, яка зацікавлена в добудові Північного потоку-2.

У Білому домі сказали, що Штати вже не можуть зупинити СП-2, тому що газопровід практично добудовано.

У зв'язку з цим Верховна Рада звернулася до Конгресу США з проханням впровадити обмеження проти всіх компаній, які пов'язані з будівництвом Північного потоку-2.

Пізніше США впровадили нові санкції щодо 13 суден, які задіяні в будівництві газопроводу СП-2.