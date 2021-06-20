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Новий удар по СП-2 і відповідь за Навального: у Байдена після зустрічі з Путіним заявили про санкції

20 червня 2021, 17:54

Байден готовий кожні 90 днів запускати нові санкції проти російських компаній, пов'язаних з Північним потоком-2, сказав Джейк Салліван.

Джо Байден
У Байдена оголосили про нові санкції проти Росії через чотири дні після зустрічі з Путіним / Reuters

Офіційний Вашингтон планує впровадити нові санкції щодо Росії. Йдеться про обмеження проти російських компаній, які беруть участь у реалізації проекту Північний потік-2, і пакет санкцій через ситуацію з Олексієм Навальним. При цьому Штати не готові застосовувати заходи проти європейських компаній, пов'язаних з трубопроводом Газпрому. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

У ефірі американського телеканалу CNN він анонсував нові санкції щодо Росії у справі Навального. Крім тих обмежень, які діють зараз, будуть прийняті додаткові заходи впливу на ситуацію.

"Ми впровадили санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального. Готуємо ще один пакет санкцій, який також застосовуватиметься", - сказав Салліван.

У відповідь на питання про те, чому Держдеп відмовився від санкцій проти компанії-оператора СП-2 Nord Stream 2 AG, чиновник сказав, що США не готові запускати обмежувальні заходи щодо компаній Заходу. Однак Байден має намір впроваджувати санкції проти російських організацій, які беруть участь у проекті Північний потік-2.читайте такожМеркель на зустрічі з Байденом зробила заяву про транзит газу через Україну і Північний потік-2

"Питання в тому, чи будемо ми безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент (США Джо) Байден сказав: я не готовий цього зробити, але я готовий впроваджувати кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь у будівництві "Північного потоку — 2". Він це робив і продовжить робити", - підкреслив Джейк Салліван.

Нагадаємо, в травні США відмовилися від санкцій проти Nord Stream 2 AG, яка будує газопровід СП-2. Тоді в Білому домі сказали, що таке рішення продиктоване національними інтересами американської держави. За даними журналістів The Washington Post, між Байденом і високопосадовцями Держдепу вибухнула суперечка через ситуацію з обмеженнями проти російського трубопроводу.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією у Києві заявляв, що США і Євросоюз повинні докласти максимум зусиль для зупинки будівництва Північного потоку-2. Російський енергетичний проект є загрозою національній безпеці української держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що добудова першої нитки СП-2 може призвести до загроз об'єктам критичної інфраструктури України з боку Росії.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков не виключив ситуації, за якої у СП-2 виникнуть нові проблеми на етапі страхування та сертифікації газопроводу.

Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов припустив сценарій, за якого США спробують зупинити Північний потік-2 у тому випадку, якщо на виборах у Німеччині переможе Партія зелених.

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