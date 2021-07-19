Новий вірус-вбивця: у Китаї померла перша людина від хвороби мавп

У Китаї зафіксовано перший випадок смерті людини від вірусу мавпи / УНІАН

У Китаї зафіксовано перший випадок смерті людини, яка заразилася вірусом мавпи B (BV - єдиний ідентифікований вірус герпесу приматів, який проявляє серйозну патогенність у людей).

Жертвою нового вірусу став ветеринар з Пекіна, але його близькі контакти поки захищені від цього, пише Global Times.

Відзначається, що у 53-річного ветеринара-чоловіка, що працює в установі, що займається дослідженнями приматів, були виявлені перші симптоми нудоти і блювоти через місяць після того, як він зробив розтин двох мертвих мавп на початку березня, повідомили китайські органи з контролю і профілактики захворювань в суботу.

Раніше в Китаї не було зафіксовано смертельних або навіть клінічно очевидних інфекцій вірусом мавпи B, тому випадок ветеринара став першим випадком зараження людини цим вірусом, виявленим в країні.

У квітні дослідники зібрали спинномозкову рідину у ветеринара і визначили, що тести дали позитивний результат на вірус, проте зразки його близьких знайомих показали негативні результати.

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Що таке вірус мавпи B

Вірус, спочатку виділений в 1932 році, є ензоотиком альфа-герпесу у макак. Він може передаватися при прямому контакті і обміні виділеннями організму і має рівень смертності від 70 до 80 відсотків.

China CDC Weekly припускає, що цей вірус мавп може становити потенційну загрозу для мають з ними справу професійних працівників. Тому підкреслюється необхідність усунути вірус під час розвитку певних, вільних від патогенів резус-колоній і посилити нагляд за лабораторними макаками і професійними працівниками в Китаї.

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Раніше повідомлялося про те, що у кажанів в індійському штаті Махараштра виявили новий вірус Ніпах. Новий вірус може набути широкого поширення в світі - аналогічно коронавірусу.